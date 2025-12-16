92 éve indult útjára az első trolibusz Magyarországon – tudja, milyen útvonalon járt?

A 20. század első harmadában Budapest közlekedése gyorsan fejlődött, de az üzemeltetés költségei és az energiaellátás kihívásai új megoldások után kiáltottak. A villamoshálózat ugyan bevált, ám kiépítése drága volt, az autóbusz pedig zajosnak és üzemanyag-igényesnek bizonyult. Ekkor került előtérbe a trolibusz: elektromos volt, de nem igényelt síneket. A felsővezetékes megoldás csendes, megbízható és – ami akkoriban különösen fontos volt – gazdaságos alternatívának számított.
Óbudán közlekedett az első trolibusz
Az első magyar trolibusz Óbudán állt forgalomba, egy viszonylag rövid, kísérleti jellegű útvonalon járt a Vörösvári út és az Óbudai temető között, 7-es számmal. A cél nem az azonnali hálózatépítés volt, hanem a technológia kipróbálása: bírja-e a városi forgalmat, elfogadják-e az utasok, és valóban olcsóbb-e az üzemeltetése.
A válasz minden kérdésre igen volt.
Az 1933. december 16-án, vagyis napra pontosan 92 éve forgalomba állított trolibusz több szempontból is megelőzte a korát:
- A csendes működés jelentősen javította az utcaképet
- A füstmentes közlekedés jóval azelőtt megjelent, hogy a környezetvédelem központi téma lett volna
- Mivel nem volt szükség sínekre, a vonalvezetés jóval rugalmasabbá vált
- Az üzemeltetési költségek kedvezőek voltak, ami a gazdasági világválság utóhatásai idején különösen fontos volt
A felsoroltak miatt nem véletlen, hogy a közönség gyorsan megszerette az új közlekedési eszközt.
A kezdeti siker nyomán hálózat született
Bár az első vonal inkább kísérlet volt, a trolibusz gyorsan bizonyított. A második világháború után, az 1940-es, 1950-es években a budapesti trolibusz-hálózat már tudatos fejlesztés eredményeként bővült, és fokozatosan a városi közlekedés egyik alappillérévé vált. Ma Budapest Európa egyik jelentős trolibuszvárosa.
Az első magyar trolibusz nem csupán egy új jármű volt, hanem annak a gondolkodásmódnak a szimbóluma, amely Budapestet mindig is jellemezte: alkalmazkodni a kihívásokhoz, és technológiával válaszolni a jövő kérdéseire.
Kilencvenkét év távlatából visszatekintve világos: ami akkor kísérletnek indult, mára a budapesti mindennapok elválaszthatatlan része lett.
