92 éve indult útjára az első trolibusz Magyarországon – tudja, milyen útvonalon járt?

A 20. század első harmadában Budapest közlekedése gyorsan fejlődött, de az üzemeltetés költségei és az energiaellátás kihívásai új megoldások után kiáltottak. A villamoshálózat ugyan bevált, ám kiépítése drága volt, az autóbusz pedig zajosnak és üzemanyag-igényesnek bizonyult. Ekkor került előtérbe a trolibusz: elektromos volt, de nem igényelt síneket. A felsővezetékes megoldás csendes, megbízható és – ami akkoriban különösen fontos volt – gazdaságos alternatívának számított.

Az első budapesti trolibusz 1933. december 16-tól közlekedett a Vörösvári út és az Óbudai temető között – Fotó: FORTEPAN / Farnadi Zsolt

Óbudán közlekedett az első trolibusz

Az első magyar trolibusz Óbudán állt forgalomba, egy viszonylag rövid, kísérleti jellegű útvonalon járt a Vörösvári út és az Óbudai temető között, 7-es számmal. A cél nem az azonnali hálózatépítés volt, hanem a technológia kipróbálása: bírja-e a városi forgalmat, elfogadják-e az utasok, és valóban olcsóbb-e az üzemeltetése.

A válasz minden kérdésre igen volt.

Az 1933. december 16-án, vagyis napra pontosan 92 éve forgalomba állított trolibusz több szempontból is megelőzte a korát:

A csendes működés jelentősen javította az utcaképet

A füstmentes közlekedés jóval azelőtt megjelent, hogy a környezetvédelem központi téma lett volna

Mivel nem volt szükség sínekre, a vonalvezetés jóval rugalmasabbá vált

Az üzemeltetési költségek kedvezőek voltak, ami a gazdasági világválság utóhatásai idején különösen fontos volt

A felsoroltak miatt nem véletlen, hogy a közönség gyorsan megszerette az új közlekedési eszközt.

A kezdeti siker nyomán hálózat született

Bár az első vonal inkább kísérlet volt, a trolibusz gyorsan bizonyított. A második világháború után, az 1940-es, 1950-es években a budapesti trolibusz-hálózat már tudatos fejlesztés eredményeként bővült, és fokozatosan a városi közlekedés egyik alappillérévé vált. Ma Budapest Európa egyik jelentős trolibuszvárosa.

Az első magyar trolibusz nem csupán egy új jármű volt, hanem annak a gondolkodásmódnak a szimbóluma, amely Budapestet mindig is jellemezte: alkalmazkodni a kihívásokhoz, és technológiával válaszolni a jövő kérdéseire. Kilencvenkét év távlatából visszatekintve világos: ami akkor kísérletnek indult, mára a budapesti mindennapok elválaszthatatlan része lett.

Trolibuszok reneszánsza: elárasztják a világ nagyvárosait a felsővezetékes járművek

A felsővezetékes közlekedés nem visszavonul, hanem új szerepbe lép az európai zéró emissziós közlekedéspolitikákban – vélik a közlekedési szakemberek. A számok azt mutatják, hogy világszerte egyre megbecsültebbek a városi közlekedésben a trolibuszok: a világ 260 városában mintegy 22 ezer jármű működik, de számuk jelentősen bővülhet a jövőben, írtuk májusban az Origón.