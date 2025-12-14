Karácsonyi túlevés? Mutatjuk a megoldást!

A karácsony az egyik legkritikusabb időszak az étkezési szokások szempontjából, hiszen a hagyományos fogásokból ritkán eszünk kis adagokat. A túlevés nemcsak az ünnepi hangulatot ronthatja el, hanem napokra megterhelheti az emésztést is. A karácsonyi ételek bősége, a vendéglátás miatti udvariasság és a lassan kialakuló teltségérzet együtt könnyen vezethet oda, hogy többet eszünk, mint amennyire valóban szükségünk lenne - írja a BAMA.
Hogyan kerülhető el a karácsonyi túlevés?
A legfontosabb lépés a tempó lassítása és az adagok tudatos megválasztása. A szakértők szerint a kisebb tányér használata segít becsapni a szemet, így kevesebb étel is elegendőnek tűnik. Emellett érdemes minden falatra időt szánni, mert a jóllakottság érzése csak késleltetve jelentkezik.
Hasznos praktikák ünnepekre:
- kisebb adagok szedése,
- lassabb, nyugodtabb étkezés,
- egyféle étel helyett válogatás.
Mit tehetünk a puffadás ellen ünnepek alatt?
A puffadás gyakran nem az ételek minőségéből, hanem a mennyiségből fakad. A túl zsíros fogások, az egymásra halmozott fogások és a kevés mozgás együtt terheli az emésztőrendszert. Egy rövid séta étkezés után, valamint a könnyebb köretek választása sokat segíthet.
Hogyan együnk karácsonykor mértékkel?
A mértékletes étkezés nem tiltásról szól, hanem tudatos döntésekről. Nem szükséges koplalni az ünnepek előtt, mert ez később még nagyobb terhelést okozhat. Sokkal hatékonyabb, ha a megszokott étkezési rendet tartjuk, és mellette több mozgást iktatunk be.
A modern konyhai eszközök is segíthetnek: például az airfryer kevesebb zsiradékkal készíti el a paníros ételeket, miközben az ízélmény megmarad. Így a karácsonyi ételek élvezete nem jár feltétlenül túlzott megterheléssel.
Az ünnepek után érdemes fermentált ételeket fogyasztani, savanyúságokat beiktatni és több folyadékot inni.