Karácsonyi túlevés? Mutatjuk a megoldást!

A karácsony az egyik legkritikusabb időszak az étkezési szokások szempontjából, hiszen a hagyományos fogásokból ritkán eszünk kis adagokat. A túlevés nemcsak az ünnepi hangulatot ronthatja el, hanem napokra megterhelheti az emésztést is. A karácsonyi ételek bősége, a vendéglátás miatti udvariasság és a lassan kialakuló teltségérzet együtt könnyen vezethet oda, hogy többet eszünk, mint amennyire valóban szükségünk lenne - írja a BAMA.

Tudatos odafigyeléssel a túlevés karácsonykor is elkerülhető

Fotó: Unsplash

Hogyan kerülhető el a karácsonyi túlevés?

A legfontosabb lépés a tempó lassítása és az adagok tudatos megválasztása. A szakértők szerint a kisebb tányér használata segít becsapni a szemet, így kevesebb étel is elegendőnek tűnik. Emellett érdemes minden falatra időt szánni, mert a jóllakottság érzése csak késleltetve jelentkezik.

Hasznos praktikák ünnepekre:

kisebb adagok szedése,

lassabb, nyugodtabb étkezés,

egyféle étel helyett válogatás.

Mit tehetünk a puffadás ellen ünnepek alatt?

A puffadás gyakran nem az ételek minőségéből, hanem a mennyiségből fakad. A túl zsíros fogások, az egymásra halmozott fogások és a kevés mozgás együtt terheli az emésztőrendszert. Egy rövid séta étkezés után, valamint a könnyebb köretek választása sokat segíthet.

Hogyan együnk karácsonykor mértékkel?

A mértékletes étkezés nem tiltásról szól, hanem tudatos döntésekről. Nem szükséges koplalni az ünnepek előtt, mert ez később még nagyobb terhelést okozhat. Sokkal hatékonyabb, ha a megszokott étkezési rendet tartjuk, és mellette több mozgást iktatunk be.

