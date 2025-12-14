Hírlevél
Karácsonyi túlevés? Mutatjuk a megoldást!

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az ünnepi időszakban az étkezések ritmusa és mennyisége is jelentősen eltér a megszokottól. A túlevés gyakran fokozatosan alakul ki, és a teltségérzet helyett sokaknál emésztési panaszokat, puffadást és hosszan tartó diszkomfortot okoz.
karácsonytúlevéspuffadás

A karácsony az egyik legkritikusabb időszak az étkezési szokások szempontjából, hiszen a hagyományos fogásokból ritkán eszünk kis adagokat. A túlevés nemcsak az ünnepi hangulatot ronthatja el, hanem napokra megterhelheti az emésztést is. A karácsonyi ételek bősége, a vendéglátás miatti udvariasság és a lassan kialakuló teltségérzet együtt könnyen vezethet oda, hogy többet eszünk, mint amennyire valóban szükségünk lenne - írja a BAMA.

karácsonyi vacsora, túlevés
Tudatos odafigyeléssel a túlevés karácsonykor is elkerülhető
Fotó: Unsplash

Hogyan kerülhető el a karácsonyi túlevés?

A legfontosabb lépés a tempó lassítása és az adagok tudatos megválasztása. A szakértők szerint a kisebb tányér használata segít becsapni a szemet, így kevesebb étel is elegendőnek tűnik. Emellett érdemes minden falatra időt szánni, mert a jóllakottság érzése csak késleltetve jelentkezik.

Hasznos praktikák ünnepekre:

  • kisebb adagok szedése,
  • lassabb, nyugodtabb étkezés,
  • egyféle étel helyett válogatás.

Mit tehetünk a puffadás ellen ünnepek alatt?

A puffadás gyakran nem az ételek minőségéből, hanem a mennyiségből fakad. A túl zsíros fogások, az egymásra halmozott fogások és a kevés mozgás együtt terheli az emésztőrendszert. Egy rövid séta étkezés után, valamint a könnyebb köretek választása sokat segíthet.

Az ünnepek után érdemes fermentált ételeket fogyasztani, savanyúságokat beiktatni és több folyadékot inni.

Hogyan együnk karácsonykor mértékkel?

A mértékletes étkezés nem tiltásról szól, hanem tudatos döntésekről. Nem szükséges koplalni az ünnepek előtt, mert ez később még nagyobb terhelést okozhat. Sokkal hatékonyabb, ha a megszokott étkezési rendet tartjuk, és mellette több mozgást iktatunk be. 

A modern konyhai eszközök is segíthetnek: például az airfryer kevesebb zsiradékkal készíti el a paníros ételeket, miközben az ízélmény megmarad. Így a karácsonyi ételek élvezete nem jár feltétlenül túlzott megterheléssel.

Egy friss kutatás szerint a magas zsírtartalmú ételek nemcsak a testsúlyra hatnak, hanem komoly kémiai változásokat idézhetnek elő a bélrendszerben és az agyban. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az étrend hosszú távú összetétele jelentősen befolyásolhatja a hangulatot, a memóriát és az étvágy szabályozását.

Ez az egyik leggyakoribb, mégis legkellemetlenebb emésztési panasz. Szorító érzés, hasfeszülés, látványosan kidomborodó has – és sokszor még fájdalom is társul hozzá. A boltok polcain sorakoznak a különféle puffadás elleni tabletták és italporok, de kevesen tudják, hogy létezik egy olyan egyszerű, természetes és ingyenes trükk, ami gyakran hatékonyabb, mint bármilyen készítmény.

 

