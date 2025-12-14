Hírlevél
Tűzifa vásárlás utazó árusoktól? Ennyire könnyű pórul járni

Sokan a fűtési szezon végéhez közeledve kapkodva próbálják pótolni a tüzelőt, és az első, portára bekanyarodó teherautótól vásárolnak. Ilyenkor a tűzifa vásárlás könnyen kockázatos üzletté válik, mert nem biztos, hogy azt a mennyiséget vagy fafajtát kapjuk, amiben megállapodtunk. Az sem mindegy, hogy gyenge fenyő, vagy jó minőségű bükk és akác kerül a kamrába, hiszen a hőenergia és végső soron a pénztárcánk is múlik rajta.
Nemcsak az számít, mennyi tűzifát hoz az autó, hanem az is, milyen fafajt, minőséget és honnan szerzünk be. Tudatos tűzifa vásárlás mellett a tüzelőanyag eredete, mennyisége és fafajtája is ellenőrizhető, így elkerülhetők a felesleges viták és veszteségek.

tűzifa vásárlás
Fontos, hogy megbízható helyről vásároljuk a tűzifát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Tűzifa vásárlás házalóktól

Sokan még mindig utazó árusoktól szerzik be a tüzelőt: a kereskedő portáról portára jár, vagy telefonon vesz fel megrendelést, majd teherautóval érkezik. 

A gond gyakran ott kezdődik, hogy a valóságban más mennyiség, más minőség és más fafajta kerül le a platóról, mint amiben előzőleg megegyeztek. 

Amikor már ledobálták az erdei fát az udvarra, sokszor nehéz bizonyítani, hogy kevesebb a köbméter vagy nem olyan a tűzifa, mint amit ígértek, így a vevő hőenergia és pénz nélkül is maradhat.

tűzifa, fűtési szezon
Hamaroson indul a fűtési szezon – ideje beszerezni a tűzifát (illusztráció)
Fotó: Lum3n / Pexels

A rendőrség szóvivője szerint az ilyen ügyletekkel érdemes nagyon óvatosan bánni, és csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőtől vagy erdészettől vásárolni. A tűzifa rendelés során fontos, hogy a tüzelő kifizetésekor minden esetben kérjünk számlát, mert ez az egyetlen kapaszkodó vitás helyzetben. Bár a házaló árus látszólag olcsóbb árat kínál, a fa eredete, minősége és tényleges mennyisége is bizonytalan, így a tűzifa vásárlás erdészettől általában jóval átláthatóbb és biztonságosabb – olvasható a TEOL oldalán, ahol további információk is várják.

Ezek a szabályok vonatkoznak a kéményre és a tüzelőanyagokra

A hideg idővel elindult a fűtési szezon, és ezzel együtt a hatósági ellenőrzések is megszaporodtak. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mivel tilos fűteni, pedig a szabályok megszegése nemcsak környezetszennyező, hanem jogsértő is. Nem minden éghető anyag használható, aki megszegi a szabályokat, komoly büntetésre számíthat.

Elkezdődött a tűzifaszezon, beindultak a csalók is

Akik fával fűtenek, azoknak az ősz kezdetén ismét el kell gondolkodniuk a beszerzési forráson. A tűzifa idén sem lett olcsóbb, és alaposan meg kell gondolnunk, honnan vásárolunk, mert rengeteg a tisztességtelen kereskedő a piacon.

 

