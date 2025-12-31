Hírlevél
Ünnepi tűzijátékból rémálom: sokkoló sérüléseket okozhat a hibás használat

A tűzijáték komoly veszélyeket is rejthet: évről évre súlyos égési sérülések, látáskárosodás és akár amputáció is előfordul a felelőtlen használat miatt. A szakértők minden évben hangsúlyozzák a tűzijáték biztonságos használatának fontosságát.
A szilveszteri tűzijáték a leglátványosabb pillanatokat nyújtja az ünneplés során, de évről évre súlyos balesetekhez vezet – Somogyban és országosan egyaránt. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint minden évben jelentősen nő a kéz-, arc- és szemsérülések száma a pirotechnikai eszközök felelőtlen használata miatt – írja a Sonline

A tűzijáték komoly veszélyeket is rejthet: évről évre súlyos égési sérülések, látáskárosodás és akár amputáció is előfordul a felelőtlen használat miatt.
A tűzijáték komoly veszélyeket is rejthet: évről évre súlyos égési sérülések, látáskárosodás és akár amputáció is előfordul a felelőtlen használat miatt

A legsúlyosabb esetek akkor történnek, amikor a tűzijáték kézben robban fel, vagy a használója túl közel hajol hozzá. Dokumentált esetekben a robbanás ujjakat szakított le, csontokat, inakat és idegeket roncsolt, ami részleges vagy teljes amputációhoz vezetett. Az arc- és szemsérülések is gyakoriak: a rakéták és petárdák akár visszafordíthatatlan látásvesztést vagy súlyos égést okozhatnak. 

Emellett a robbanások hangja is veszélyes: a tűzijáték 140 decibel feletti zajt kelthet, ami maradandó halláskárosodást okozhat, különösen gyermekeknél. 

A személyi sérülések mellett a tűzijáték számos tüzet is okoz. Lakások, autók, tujasorok, kukák kaptak lángra az elmúlt években, Miskolcon például negyven lakót kellett kitelepíteni egy erkélyre esett tűzijáték miatt.  

Tűzijáték: a katasztrófavédelem minden évben hangsúlyozza a biztonság fontosságát: 

  • Csak legális, ellenőrzött árusítóhelyen vásároljunk tűzijátékot. 
  • Soha ne vásároljunk „utcai”, piaci vagy autóból árusított eszközt. 
  • A rakétákat és petárdákat mindig a használati utasításnak megfelelően, biztonságos távolságra indítsuk. 
  • Ne irányítsuk a tűzijátékot emberre, állatra, járműre, növényre vagy épületre. 
  • Ne indítsuk erkélyről vagy ablakból, valamint ne tűzijátékozzunk fák vagy vezetékek közelében. 
  • Az elhasznált tűzijáték maradványait csak teljesen kihűlve dobjuk a kukába, hogy elkerüljük a tüzeket. 

Petárda robbant egy 15 éves magyar gyerek kezében

Még el sem kezdődött a szilveszteri időszak, máris súlyos sérülést okozott egy tiltott tűzijáték. Egy 15 éves fiú kezében felrobbant egy petárda, a robbanás pedig szétroncsolta a tinédzser kezét. A mentők a helyszíni ellátása után kórházba vitték, most traumatológiai osztályon ápolják.

Petárda és tűzijáték: milyen szabályokra figyeljünk szilveszterkor?

Ahogy közeledik az év vége, egyre több helyen bukkannak fel a pirotechnikai eszközök – a bevásárlóközpontok parkolóiban, üzletekben és szezonális standokon. A petárda használatára azonban továbbra is szigorú szabályok vonatkoznak Magyarországon.

 

