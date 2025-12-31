Ünnepi tűzijátékból rémálom: sokkoló sérüléseket okozhat a hibás használat

A szilveszteri tűzijáték a leglátványosabb pillanatokat nyújtja az ünneplés során, de évről évre súlyos balesetekhez vezet – Somogyban és országosan egyaránt. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint minden évben jelentősen nő a kéz-, arc- és szemsérülések száma a pirotechnikai eszközök felelőtlen használata miatt – írja a Sonline.

A tűzijáték komoly veszélyeket is rejthet: évről évre súlyos égési sérülések, látáskárosodás és akár amputáció is előfordul a felelőtlen használat miatt

A legsúlyosabb esetek akkor történnek, amikor a tűzijáték kézben robban fel, vagy a használója túl közel hajol hozzá. Dokumentált esetekben a robbanás ujjakat szakított le, csontokat, inakat és idegeket roncsolt, ami részleges vagy teljes amputációhoz vezetett. Az arc- és szemsérülések is gyakoriak: a rakéták és petárdák akár visszafordíthatatlan látásvesztést vagy súlyos égést okozhatnak.

Emellett a robbanások hangja is veszélyes: a tűzijáték 140 decibel feletti zajt kelthet, ami maradandó halláskárosodást okozhat, különösen gyermekeknél.

A személyi sérülések mellett a tűzijáték számos tüzet is okoz. Lakások, autók, tujasorok, kukák kaptak lángra az elmúlt években, Miskolcon például negyven lakót kellett kitelepíteni egy erkélyre esett tűzijáték miatt.

Tűzijáték: a katasztrófavédelem minden évben hangsúlyozza a biztonság fontosságát:

Csak legális, ellenőrzött árusítóhelyen vásároljunk tűzijátékot.

Soha ne vásároljunk „utcai”, piaci vagy autóból árusított eszközt.

A rakétákat és petárdákat mindig a használati utasításnak megfelelően, biztonságos távolságra indítsuk.

Ne irányítsuk a tűzijátékot emberre, állatra, járműre, növényre vagy épületre.

Ne indítsuk erkélyről vagy ablakból, valamint ne tűzijátékozzunk fák vagy vezetékek közelében.

Az elhasznált tűzijáték maradványait csak teljesen kihűlve dobjuk a kukába, hogy elkerüljük a tüzeket.

Petárda robbant egy 15 éves magyar gyerek kezében

Még el sem kezdődött a szilveszteri időszak, máris súlyos sérülést okozott egy tiltott tűzijáték. Egy 15 éves fiú kezében felrobbant egy petárda, a robbanás pedig szétroncsolta a tinédzser kezét. A mentők a helyszíni ellátása után kórházba vitték, most traumatológiai osztályon ápolják.