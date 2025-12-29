Tilalmak, időkorlátok, büntetések – ezekre figyeljen szilveszterkor

Szilveszter napján Magyarországon a tűzijáték használata ismét a hatóságok fokozott ellenőrzése mellett zajlik. A rendőrség és a katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a pirotechnikai eszközök nemcsak látványos elemei lehetnek az ünneplésnek, hanem komoly baleseti és környezetvédelmi kockázatot is jelentenek, amennyiben nem megfelelő módon alkalmazzák őket – írja a KEMMA.hu.
Ellenőrzött árusítás és felhasználás
A hatóságok országszerte ellenőrzik a tűzijáték-árusítóhelyeket annak érdekében, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazók kínálják a pirotechnikai termékeket.
A cél az, hogy az év utolsó napja ne balesetekről, hanem biztonságos ünneplésről szóljon.
Tűzijáték szilveszterkor – a legfontosabb szabályok
A rendőrség tájékoztatása szerint a szilveszterkor használt pirotechnikai eszközök döntő többsége a 3. kategóriába tartozik.
A legfontosabb előírások:
- A 3. kategóriájú tűzijátékok december 28–31. között vásárolhatók meg engedéllyel rendelkező árusítóhelyen.
- Felhasználásuk december 31. 18:00 órától január 1. 06:00 óráig engedélyezett.
- A fel nem használt vagy sérült termékek öt napon belül visszavihetők a vásárlás helyére térítésmentesen.
- A pirotechnikai eszközök csak kültéren, megfelelő biztonsági távolság betartásával használhatók.
- Egy lakóegységen belül legfeljebb 3 kg nettó tömeg tárolható.
- A termékeket kiskorúaktól elzárva kell tartani.
- Sérült, elázott vagy hibás tűzijáték nem használható.
- Tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók.
- Tetőtérben, pincében, alagsorban tilos pirotechnikai eszközt tárolni.
- A termékeket eredeti csomagolásukban kell tartani, megbontani vagy szétszerelni tilos.
Csendes alternatívák is egyre népszerűbbek
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint egyre többen választanak olyan szilveszteri programokat, amelyek nem járnak hangos durrogtatással. A természetjárás, közös séták, mécsesgyújtás és teázással egybekötött évbúcsúztató programok országszerte egyre népszerűbbek, különösen kisgyermekes családok és háziállat-tartók körében.
A szakemberek hangsúlyozzák: a szilveszter lehet látványos, de elsősorban legyen biztonságos.
