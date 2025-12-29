Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

tűzijáték

Tilalmak, időkorlátok, büntetések – ezekre figyeljen szilveszterkor

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év utolsó napja minden esztendőben kiemelt időszak a hatóságok számára a balesetek megelőzése érdekében. A tűzijáték szilveszterkor csak a jogszabályok betartásával és megfelelő elővigyázatossággal használható, miközben egyre többen választják a csendesebb, környezetbarát évbúcsúztatást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzijátékszilveszterpirotechnikai eszközökMagyarország

Szilveszter napján Magyarországon a tűzijáték használata ismét a hatóságok fokozott ellenőrzése mellett zajlik. A rendőrség és a katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a pirotechnikai eszközök nemcsak látványos elemei lehetnek az ünneplésnek, hanem komoly baleseti és környezetvédelmi kockázatot is jelentenek, amennyiben nem megfelelő módon alkalmazzák őket – írja a KEMMA.hu.

tűzijáték
Így használható legálisan a tűzijáték
Fotó: Designecologist / Pexels

Ellenőrzött árusítás és felhasználás

A hatóságok országszerte ellenőrzik a tűzijáték-árusítóhelyeket annak érdekében, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazók kínálják a pirotechnikai termékeket. 

A cél az, hogy az év utolsó napja ne balesetekről, hanem biztonságos ünneplésről szóljon.

Tűzijáték szilveszterkor – a legfontosabb szabályok

A rendőrség tájékoztatása szerint a szilveszterkor használt pirotechnikai eszközök döntő többsége a 3. kategóriába tartozik.

A legfontosabb előírások:

  • A 3. kategóriájú tűzijátékok december 28–31. között vásárolhatók meg engedéllyel rendelkező árusítóhelyen.
  • Felhasználásuk december 31. 18:00 órától január 1. 06:00 óráig engedélyezett.
  • A fel nem használt vagy sérült termékek öt napon belül visszavihetők a vásárlás helyére térítésmentesen.
  • A pirotechnikai eszközök csak kültéren, megfelelő biztonsági távolság betartásával használhatók.
  • Egy lakóegységen belül legfeljebb 3 kg nettó tömeg tárolható.
  • A termékeket kiskorúaktól elzárva kell tartani.
  • Sérült, elázott vagy hibás tűzijáték nem használható.
  • Tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók.
  • Tetőtérben, pincében, alagsorban tilos pirotechnikai eszközt tárolni.
  • A termékeket eredeti csomagolásukban kell tartani, megbontani vagy szétszerelni tilos.

Csendes alternatívák is egyre népszerűbbek

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint egyre többen választanak olyan szilveszteri programokat, amelyek nem járnak hangos durrogtatással. A természetjárás, közös séták, mécsesgyújtás és teázással egybekötött évbúcsúztató programok országszerte egyre népszerűbbek, különösen kisgyermekes családok és háziállat-tartók körében.

A szakemberek hangsúlyozzák: a szilveszter lehet látványos, de elsősorban legyen biztonságos.

Kapcsolódó tartalmaink:

Megérkezik a tél: hó csap le Magyarországra szilveszter körül

Az év utolsó napjaiban markáns időjárási fordulat körvonalazódik, amely télies jelleget adhat a búcsúzó esztendőnek. A második mondatban kötelezően: hó Magyarországon több térségben is megjelenhet szilveszter környékén.

Figyelem! Így juthat haza tömegközlekedéssel Budapesten szilveszterkor

A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be. A korábbi évekhez hasonlóan több járatot indítanak a szilveszteri éjjelen, ezzel biztosítva a zavartalan közlekedést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!