Tilalmak, időkorlátok, büntetések – ezekre figyeljen szilveszterkor

Szilveszter napján Magyarországon a tűzijáték használata ismét a hatóságok fokozott ellenőrzése mellett zajlik. A rendőrség és a katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a pirotechnikai eszközök nemcsak látványos elemei lehetnek az ünneplésnek, hanem komoly baleseti és környezetvédelmi kockázatot is jelentenek, amennyiben nem megfelelő módon alkalmazzák őket – írja a KEMMA.hu.

Így használható legálisan a tűzijáték

Fotó: Designecologist / Pexels

Ellenőrzött árusítás és felhasználás

A hatóságok országszerte ellenőrzik a tűzijáték-árusítóhelyeket annak érdekében, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazók kínálják a pirotechnikai termékeket.

A cél az, hogy az év utolsó napja ne balesetekről, hanem biztonságos ünneplésről szóljon.

Tűzijáték szilveszterkor – a legfontosabb szabályok

A rendőrség tájékoztatása szerint a szilveszterkor használt pirotechnikai eszközök döntő többsége a 3. kategóriába tartozik.

A legfontosabb előírások: A 3. kategóriájú tűzijátékok december 28–31. között vásárolhatók meg engedéllyel rendelkező árusítóhelyen.

Felhasználásuk december 31. 18:00 órától január 1. 06:00 óráig engedélyezett .

A fel nem használt vagy sérült termékek öt napon belül visszavihetők a vásárlás helyére térítésmentesen.

A pirotechnikai eszközök csak kültéren , megfelelő biztonsági távolság betartásával használhatók.

Egy lakóegységen belül legfeljebb 3 kg nettó tömeg tárolható.

A termékeket kiskorúaktól elzárva kell tartani.

Sérült, elázott vagy hibás tűzijáték nem használható .

Tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók .

Tetőtérben, pincében, alagsorban tilos pirotechnikai eszközt tárolni .

A termékeket eredeti csomagolásukban kell tartani, megbontani vagy szétszerelni tilos.

Csendes alternatívák is egyre népszerűbbek

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint egyre többen választanak olyan szilveszteri programokat, amelyek nem járnak hangos durrogtatással. A természetjárás, közös séták, mécsesgyújtás és teázással egybekötött évbúcsúztató programok országszerte egyre népszerűbbek, különösen kisgyermekes családok és háziállat-tartók körében.

A szakemberek hangsúlyozzák: a szilveszter lehet látványos, de elsősorban legyen biztonságos.

Kapcsolódó tartalmaink:

Az év utolsó napjaiban markáns időjárási fordulat körvonalazódik, amely télies jelleget adhat a búcsúzó esztendőnek. A második mondatban kötelezően: hó Magyarországon több térségben is megjelenhet szilveszter környékén.