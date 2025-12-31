Ügyfélkapu 2026: ezekkel a változásokkal kell számolnunk

Hírlevél
2025-ben az élet több területén is komoly változások történtek. Tovább fejlődött az Ügyfélkapu, egyre elterjedtebb lett a DÁP, jövőre pedig további fejlesztések várhatók.
2025 elején jelentős változás lépett életbe a magyarországi elektronikus közigazgatásban: megszűnt a korábban megszokott, felhasználónév- és jelszóalapú Ügyfélkapu belépés. Az online állami ügyintézés továbbra is elérhető, azonban már csak korszerűbb, nagyobb biztonságot nyújtó azonosítási megoldásokkal, összegzett a bama.hu.

ügyfélkapu leállás
Az Ügyfélkapu szolgáltatás területén további fejlesztések várhatóak 2026-ban
Fotó: Unsplash

Ügyfélkapu+: kétlépcsős azonosítás

Az Ügyfélkapu+ a korábbi rendszer továbbfejlesztett változata, amely kétfaktoros hitelesítést alkalmaz. A belépés során a felhasználónév és jelszó megadása mellett egy, mobilalkalmazás által generált egyszeri kódra is szükség van. Ez jelentősen csökkenti az illetéktelen hozzáférések és a csalók, adathalász támadások kockázatát. Az átállás a legtöbb felhasználó számára néhány perc alatt elvégezhető, és nem igényel új fiók létrehozását, csupán a meglévő Ügyfélkapu megerősítését.

Digitális Állampolgár: mobilközpontú megoldás

  • A Digitális Állampolgár alkalmazás (DÁP) egy teljesen új szemléletet képvisel az ügyintézésben. Az azonosítás okostelefonon keresztül történik, gyakran jelszó nélkül, biometrikus azonosítással vagy QR-kód használatával. Az alkalmazás nemcsak belépést biztosít, hanem egyre több ügyintézési funkciót is egy helyen kínál.
  • A rendszer célja, hogy hosszabb távon kiváltsa a különálló belépési megoldásokat, és egységes digitális felületet biztosítson az állampolgárok számára.

Az online ügyintézés nem szűnt meg, de akik még nem álltak át az új rendszerre, nem tudnak belépni az állami portálokra. Az Ügyfélkapu+ rövid és középtávon megoldást jelenthet azok számára, akik nem szeretnének azonnal mobilalkalmazást használni, míg a Digitális Állampolgár inkább a jövő irányát jelöli ki.

A változás egyben kihívást is jelent: az új megoldások használata nagyobb digitális jártasságot, illetve okostelefont igényel, ami főként az idősebb vagy kevésbé technológia-orientált felhasználók számára okozhat nehézséget.

A jövő további változásokat hozhat

A klasszikus Ügyfélkapu korszaka lezárult, és helyét modernebb, biztonságosabb digitális megoldások vették át. Az online ügyintézés továbbra is elérhető, de az állampolgároknak alkalmazkodniuk kell az új belépési rendszerekhez. Az átállás a közigazgatás digitalizációjának fontos lépése, amely hosszú távon hatékonyabb és biztonságosabb ügyintézést ígér.

Ön tudja, mennyi büntetőpontja van? Mutatjuk!

Akár a jogosítvány sorsa is múlhat rajta, ha elszállnak a pontjaink. Mostantól bárki néhány kattintással megnézheti, hány közlekedési büntetőpont szerepel a nyilvántartásában. A rendszer az Ügyfélkapun keresztül érhető el, hívtuk fel a figyelmet az Origón.

Lejárt a határidő: mutatjuk, mit kell tennie, ha még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra

Jelentős változás lépett életbe az elektronikus ügyintézésre széles körben használt Ügyfélkapunál, ugyanis a belépéshez a felhasználónév és a jelszó mellett már egy kódot is meg kell adnunk, amihez külön regisztráció szükséges. A kormányzati portálon való online ügyintézésre emellett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással is van lehetőség. Akkor sincs gond, ha még egyik felületre sem regisztráltunk, azt ugyanis bármikor később is elvégezhetjük, ha online szeretnénk ügyet intézni. Az Origón januárban összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 

