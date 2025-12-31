Hírlevél
újévi fogadalom

Mi áll az újévi fogadalmak sorozatos bukása mögött? A válasz sokakat meglep!

Az év eleje sokak számára az újrakezdés időszaka, amikor tele vagyunk tervekkel, elhatározásokkal és önmagunkkal szembeni ígéretekkel. Az újévi fogadalmak ilyenkor nemcsak konkrét célokat jelentenek, hanem azt az érzést is, hogy képesek vagyunk változtatni az életünkön, és irányt adni a következő hónapoknak.
Az újévi fogadalmak mögött gyakran erős motiváció és pozitív lelkiállapot húzódik meg, ám a kezdeti lendület sok esetben gyorsan alábbhagy. A túlzott elvárások, az önkontroll kimerülése és a hétköznapi terhek hatására az életmódváltás vagy a szokásváltozás egyre nehezebbé válik. Ilyenkor nem a szándék hiányzik, hanem a reálisan felépített célkitűzés és a hosszú távon fenntartható kitartás - írja a Sonline.

Miért buknak el az újévi fogadalmak februárra?

A kudarcok egyik leggyakoribb oka, hogy a fogadalmak túl nagy léptékűek, és nem illeszkednek a mindennapi rutinba. Az emberi működés alapvetően az automatizmusokra épül: a megszokott viselkedési minták kevesebb energiát igényelnek, mint az új szabályok tudatos betartása. Ahogy csökken a kezdeti motiváció, az önkontroll gyorsan kimerül, és a célok háttérbe szorulnak. Februárra sokan már nem a változásra, hanem a kudarcélményre fókuszálnak, ami tovább gyengíti az önbizalmat és a folytatás esélyét.

Hogyan lehet tartós az újévi fogadalom?

A hosszú távú siker kulcsa a fokozatosság és a belső motiváció. Olyan célokat érdemes kitűzni, amelyek valóban személyes jelentőséggel bírnak, és amelyekről elhisszük, hogy elérhetők. A kisebb lépésekből felépített életmódváltás csökkenti a kudarc esélyét, miközben folyamatos sikerélményt ad. A tartós szokásváltozás nem gyors átalakulás, hanem tudatos folyamat, amelyben a kitartás fontosabb, mint a kezdeti lelkesedés.

Az év vége klasszikusan az újévi fogadalmak időszaka: új év, új szokások – legalábbis a hagyomány és a naptár szerint. A valóság persze ennél kicsit árnyaltabb, egy friss kutatás ugyanis azt mutatja, a fogadalmak műfaját leginkább a fiatal felnőttek veszik komolyan, és azok is ők, akik a drasztikus változások helyett sokkal inkább az ártalomcsökkentésre fókuszálnak.

