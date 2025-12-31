Mi áll az újévi fogadalmak sorozatos bukása mögött? A válasz sokakat meglep!

Az újévi fogadalmak mögött gyakran erős motiváció és pozitív lelkiállapot húzódik meg, ám a kezdeti lendület sok esetben gyorsan alábbhagy. A túlzott elvárások, az önkontroll kimerülése és a hétköznapi terhek hatására az életmódváltás vagy a szokásváltozás egyre nehezebbé válik. Ilyenkor nem a szándék hiányzik, hanem a reálisan felépített célkitűzés és a hosszú távon fenntartható kitartás - írja a Sonline.

Az újévi fogadalmak gyakran nagy reményekkel indulnak, de tudatosság nélkül gyorsan kifulladnak

Fotó: Pexels

Miért buknak el az újévi fogadalmak februárra?

A kudarcok egyik leggyakoribb oka, hogy a fogadalmak túl nagy léptékűek, és nem illeszkednek a mindennapi rutinba. Az emberi működés alapvetően az automatizmusokra épül: a megszokott viselkedési minták kevesebb energiát igényelnek, mint az új szabályok tudatos betartása. Ahogy csökken a kezdeti motiváció, az önkontroll gyorsan kimerül, és a célok háttérbe szorulnak. Februárra sokan már nem a változásra, hanem a kudarcélményre fókuszálnak, ami tovább gyengíti az önbizalmat és a folytatás esélyét.

Hogyan lehet tartós az újévi fogadalom?

A hosszú távú siker kulcsa a fokozatosság és a belső motiváció. Olyan célokat érdemes kitűzni, amelyek valóban személyes jelentőséggel bírnak, és amelyekről elhisszük, hogy elérhetők. A kisebb lépésekből felépített életmódváltás csökkenti a kudarc esélyét, miközben folyamatos sikerélményt ad. A tartós szokásváltozás nem gyors átalakulás, hanem tudatos folyamat, amelyben a kitartás fontosabb, mint a kezdeti lelkesedés.

