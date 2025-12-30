Erre figyeljen: így járnak a vonatok és buszok szilveszter és újév napján

Az ünnepi közlekedés gördülékenysége érdekében a MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyeiket. A jegyek megvásárolhatók online, a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, valamint automatákban és pénztárakban. A MÁVPlusz alkalmazásban vásárolt belföldi busz- és vonatjegyekre 15% okoskedvezmény jár, ami az alkalmi utazóknak is érezhető megtakarítást jelent.

Ünnepi közlekedés a MÁV-csoportnál — megerősített vonatok és buszok segítik az év végi utazásokat

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Megerősített InterCityk és regionális járatok az ünnepi közlekedésben

Az ünnepi közlekedés részeként több InterCity-vonat hosszabb szerelvénnyel indul. Többek között a Nyírség, Tokaj, Tópart, Balaton, Békés, Napfény és Mecsek InterCityk kapacitását növelik, a Bakony és Göcsej IC-k pedig január 3-ig kétegységes motorvonattal közlekednek.

A Cívis InterRégiók szintén megerősítve indulnak, míg Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében FLIRT motorvonatok segítik a regionális forgalmat.

Többletbuszok az ünnepi csúcsidőben

A ünnepi közlekedés a távolsági buszjáratokat is érinti: naponta mintegy 40 mentesítő járat indul, főként Budapestről és Budapestre. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szekszárd, Mohács, Szentes, Hódmezővásárhely, Eger, Salgótarján, Ózd és Beregsurány irányába is extra kapacitással készülnek, valamint Pécs és Szeged felől is erősítik a kínálatot.

Szilveszteri éjszakai HÉV-közlekedés

Az ünnepi közlekedés egyik legfontosabb eleme a HÉV-hálózat: december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden vonalon biztosított az éjszakai közlekedés. A H5-ös, H6-os, H7-es, valamint a H8–H9-es vonalakon sűrített, illetve óránkénti járatok segítik a hazajutást.

Fényjáratok országszerte

Az ünnepi közlekedés részeként a MÁV-csoport fényjárművei 2026. január 11-ig közlekednek.

A Fény Szili és a Fény Bz országjáró körúton van, a FényBusz Budapest és Esztergom között jár, emellett a Gyermekvasút és a Balatonfenyvesi kisvasút ünnepi fényjáratai is elérhetők még január elejéig.

