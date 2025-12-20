Advent: ezek a leggyakoribb ünnepi veszélyek

A legtöbb tűzeset őrizetlen gyertyák vagy hibás fényfüzérek miatt keletkezik. Az ünnepi veszélyekkel kapcsolatban fontos a megelőzés.

Az égő gyertyákra mindenképp oda kell figyelnünk, ha az ünnepi veszélyeket vesszük számba

Fotó: Unsplash

Elkerülhetők az ünnepi veszélyek

A gyertyákat tűzálló alátéten kell elhelyezni, a fényfüzérek esetében pedig kerülni kell a CE-jelölés nélküli, bizonytalan eredetű termékeket.

Konyhai zsírtüzet vízzel oltani tilos, a lángot fedéssel lehet elfojtani.

A kiszáradt fenyő és a hőforrások közelsége szintén fokozza a veszélyt. A megelőzést füstérzékelők és távfelügyeleti rendszerek segíthetik.

