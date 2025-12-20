Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Advent: ezek a leggyakoribb ünnepi veszélyek

Advent idején megnő a lakástüzek kockázata. Az ünnepi veszélyekről Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem vezetője adott tájékoztatást.
A legtöbb tűzeset őrizetlen gyertyák vagy hibás fényfüzérek miatt keletkezik. Az ünnepi veszélyekkel kapcsolatban fontos a megelőzés. 

Elkerülhetők az ünnepi veszélyek

A gyertyákat tűzálló alátéten kell elhelyezni, a fényfüzérek esetében pedig kerülni kell a CE-jelölés nélküli, bizonytalan eredetű termékeket.

Konyhai zsírtüzet vízzel oltani tilos, a lángot fedéssel lehet elfojtani. 

A kiszáradt fenyő és a hőforrások közelsége szintén fokozza a veszélyt. A megelőzést füstérzékelők és távfelügyeleti rendszerek segíthetik.

