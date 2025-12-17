Ne dőljön be a bolti csapdáknak: ezekkel a trükkökkel megúszhatja a felesleges karácsony előtti költést

A vásárlás során sokszor előfordul, hogy a végösszeg magasabb, mint terveztük. A szupermarketekben alkalmazott marketingfogások gyakran arra késztetik a vásárlót, hogy többet tegyen a kosarába, mint azt tervezte – figyelmeztet a Focus.de.

A rafinált csomagajánlatokon át a termékek elrendezéséig számos trükköt alkalmaznak az üzletek, hogy a lehető legtöbbet költsük. A karácsony közeledtével még inkább beindul a dömping, hisz a szokásos bevásárláson túl fel kell készülni a vendégvárásra és az ajándékozásra is.

Egy kis odafigyeléssel azonban alacsonyan tarthatjuk a végösszeget, és később sem kell bánkódnunk a feleslegesen megvásárolt termékek miatt.

Ezekre figyeljen vásárláskor, hogy ne nőjön feleslegesen a végösszeg:

Csali-termékek

Sok boltban elérhetők nagyon drága prémium termékek, hogy a középső árkategóriát még vonzóbbá tegyék. Például, ha három hasonló termék van, gyakran a középső árú terméket választjuk, mert a legdrágábbhoz képest már azt is olcsóként ítéljük meg.

Érdemes már otthon eldönteni, hogy melyik bevált márkát szeretnénk megvásárolni, és tartsuk is magunkat az eredeti tervünkhöz.

Termékek a sorvégeken

A sorvégeken általában szezonális, akciósnak hirdetett termékeket helyeznek el, azonban mindenből csak egy-egy márkát, így az adott termékből nem látjuk a teljes választékot, és nincs is lehetőségünk az olcsóbbhoz nyúlni. Ha valóban szerepel a bevásárlólistánkon az adott termék, menjünk be a sorba, ahol több márka közül válogathatunk, így lehetőségünk lesz az olcsóbbat megvásárolni.

Nagy csomagok „olcsóbban”

Sok terméket árulnak kedvezőbben nagy csomagban: például 3 zoknit megvásárolhatunk négy áráért, vagy öt darabos csokoládét kedvezőbben, mintha darabonként vásárolnánk meg. Amennyiben tényleg szükségünk van annyi darabra, valóban kedvezőbb áron juthatunk hozzá a termékekhez, de ha eredetileg csak egy darab csokoládét, vagy egyéb terméket szeretnénk vásárolni, úgy felesleges pénzköltésbe verjük magunkat.

A legfontosabb, hogy még otthon megírjuk a bevásárlólistát, hogy tudjuk, mire van valóban szükségünk, és ragaszkodjunk is a listához, így elkerülhetjük az impulzusvásárlást.

Súlyos hibát követhet el, ha erre nem figyel a karácsonyi vásárláskor

A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nem csak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hasznos információkat osztott meg a tudatos vásárlással kapcsolatban, amelyek nem csak az ünnepi időszakban állják meg a helyüket.