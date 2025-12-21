Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Ez még a kutatókat is sokkolta – egy növény felborítja a biológia szabályait

vegán

Itt a válasz, hogy biztonságos-e a vegán étrend a gyerekeknek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Évek óta vita tárgya, hogy vajon a vegetáriánus vagy vegán étrend megfelelő-e a gyerekek számára. Most azonban egy átfogó nemzetközi kutatás tiszta vizet önt a pohárba: igen, működhet a vegán étkezés gyerekeknek, de csak tudatos tervezéssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vegánétrendgyerek

A több mint 48 ezer gyermek és fiatal adatait elemző metaanalízis szerint a növényi alapú étrendet követő, vegán gyerekek növekedése általában normális volt, sőt sok esetben jobb szív- és érrendszeri értékeket mutattak, például alacsonyabb „rossz” koleszterinszintet. Emellett több rostot, zöldséget és vitamint vittek be, mint húsevő társaik – írja a Science Daily.

A vegán étkezés népszerű, de gyerekeknek csak odafigyeléssel ajánlott – Fotó: Unsplash
A vegán étkezés népszerű, de gyerekeknek csak odafigyeléssel ajánlott
Fotó: Unsplash

Komoly problémát is okozhat a vegán étrend

Van azonban egy komoly bökkenő. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy B12-vitaminból, kalciumból és D-vitaminból gyakran hiány alakul ki, ha a szülők nem pótolják ezeket étrend-kiegészítőkkel vagy dúsított élelmiszerekkel.

A szakértők szerint tehát a növényi étrend nem veszélyes, de nem is „magától egészséges”. Gyerekeknél különösen fontos az odafigyelés, mert a hiányállapotok hosszú távon komoly problémákat okozhatnak.

Vissza a húshoz

A közelmúltban megfigyelték, hogy egyre több vegán és vegetáriánus tér vissza a húsevéshez.

Kinek jó a vegán étrend?

Sokan saját elhatározásukból választják a teljesen növényi étrendet, mások egészségügyi okokból kényszerülnek az állati eredetű élelmiszerek elhagyására.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!