Itt a válasz, hogy biztonságos-e a vegán étrend a gyerekeknek

A több mint 48 ezer gyermek és fiatal adatait elemző metaanalízis szerint a növényi alapú étrendet követő, vegán gyerekek növekedése általában normális volt, sőt sok esetben jobb szív- és érrendszeri értékeket mutattak, például alacsonyabb „rossz” koleszterinszintet. Emellett több rostot, zöldséget és vitamint vittek be, mint húsevő társaik – írja a Science Daily.

A vegán étkezés népszerű, de gyerekeknek csak odafigyeléssel ajánlott

Fotó: Unsplash

Komoly problémát is okozhat a vegán étrend

Van azonban egy komoly bökkenő. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy B12-vitaminból, kalciumból és D-vitaminból gyakran hiány alakul ki, ha a szülők nem pótolják ezeket étrend-kiegészítőkkel vagy dúsított élelmiszerekkel.

A szakértők szerint tehát a növényi étrend nem veszélyes, de nem is „magától egészséges”. Gyerekeknél különösen fontos az odafigyelés, mert a hiányállapotok hosszú távon komoly problémákat okozhatnak.

Vissza a húshoz

A közelmúltban megfigyelték, hogy egyre több vegán és vegetáriánus tér vissza a húsevéshez.

Kinek jó a vegán étrend?

Sokan saját elhatározásukból választják a teljesen növényi étrendet, mások egészségügyi okokból kényszerülnek az állati eredetű élelmiszerek elhagyására.