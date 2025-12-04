Jótékonyság és tanulás kéz a kézben: Végvári Janka inspiráló története

A koronázása óta Végvári Janka élete felgyorsult: Budapestre költözött, hogy modellkarrierjét és közéleti feladatait elindítsa, miközben a jótékonyság is fontos része lett mindennapjainak. A Miss World Hungary győztese az UNICEF-fel is aktív együttműködésbe kezdett, és bár magántanulóként fejezi be a gimnáziumot, az iskolai mérföldkövekről sem szeretne lemaradni – írja a Blikk.

Végvári Janka

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

„Ezt az élményt nem hagyhattam ki” – Végvári Janka szalagavatón járt

A fiatal szépségkirálynő elárulta, hogy hektikusan telik az utolsó gimnáziumi éve, hiszen sokszor késő estére maradnak a tanulnivalók. Mégis mindent megtett, hogy részt vegyen a szalagavatón, amelyet életre szóló élményként emleget.

Középpontban a jótékonyság: új projekt az UNICEF támogatásával

Végvári Janka már készül a 2026-os Miss World világversenyre, amelynek fontos eleme a jótékony munka. Ennek részeként létrehozta „jankaforhope” nevű Instagram-oldalát, ahol karitatív projektjeit mutatja be. Legnagyobb örömére az UNICEF is együttműködik vele, így részt vehetett a szervezet karácsonyi gyűjtésében.

Végvári Janka célja: példát mutatni a fiataloknak

A királynő hálás azért, hogy különleges lehetőségek nyíltak meg előtte, és szeretné mindezt úgy élni meg, hogy más fiatalokat is inspiráljon – akár a jótékonykodásban, akár a kitartó tanulásban.

