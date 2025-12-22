Veszélyes vírus terjed Magyarországon – egyre több helyen bukkan fel

A veszélyes vírus terjedése miatt egyre nagyobb figyelem irányul egy súlyos állatbetegségre, amely komoly kockázatot jelenthet kiskedvenceinkre. Az elmúlt időszakban több térségben – köztük Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében – is felmerült a fertőzés gyanúja, ezért sokan keresik a válaszokat – írja a Boon.hu.

Veszélyes vírus: A myxomatózis

A myxomatózis nevű betegség kapcsán Magyarországon is megjelentek aggasztó hírek, egyes térségekben már vizsgálják az esetleges előfordulását. Bár nem minden vármegyében igazolták a vírust, a kockázat jelen van.

Mi az a myxomatózis?

A myxomatózis egy nyulakat érintő vírusos betegség, amely a házi, üregi és mezei nyulaknál is kialakulhat. A kór lefolyása gyakran súlyos, és sok esetben elhullással végződik. A betegség megjelenése különösen nagy veszélyt jelenthet a házi nyúl betegségeként tartott állatokra, valamint a vadon élő populációkra is.

A myxomatózis tünetei nyulaknál

A myxomatózis tünetei nyulaknál jellegzetesek: a fej és a természetes testnyílások környékén nagy, vizenyős duzzanatok és göbök jelenhetnek meg. Gyakori a bágyadtság, valamint a menekülési ösztön elvesztése, ami különösen feltűnő a vadon élő példányoknál.

A kórbonctani elváltozások miatt a fertőzött nyulak fejének megjelenését gyakran „oroszlánfejként” írják le.

Hogyan terjed a fertőzés?

A mezei nyúl vírusos megbetegedése és a házi állatok fertőződése mögött több terjedési út is állhat. A vírus terjesztésében kiemelt szerepet játszanak a szúnyogok és más vérszívó rovarok, de mechanikai úton is továbbvihető, például ruházaton, eszközökön vagy állatok közvetítésével.

Ezért különösen fontos az állatok környezetének tisztán tartása és a fokozott óvatosság.

A veszélyes vírus megjelenése komoly kihívást jelent mind a házi kedvenceket tartók, mind a vadállomány védelmében érintettek számára. A szakértők szerint a fertőzés kockázatát nem lehet teljesen kizárni, ezért a megelőzés és a figyelem kulcsszerepet játszik.

