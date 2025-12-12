Világpremier Budapesten: három világsztár lép együtt színpadra Budapesten

Az este exkluzív új hangszereléseket és erre a projektre készült közös előadásokat vonultat fel. A produkciót egy nemzetközi kreatív csapat támogatja, amely innovatív vizuális megoldásokkal és a legmodernebb hangtechnikával teszi teljessé az élményt.

Világpremier Budapesten: Domingo, HAUSER és Dimash először egy színpadon

Fotó: broadway.hu

A zenei irányítást Pejtsik Péter, Erkel- és Bartók-díjas zeneszerző és karmester látja el, aki egyaránt otthonosan mozog a klasszikus zene, a crossover és a szimfonikus rock világában. A művészeket a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri majd, ritmusszekcióval kiegészítve, gazdag és sokrétű alapot biztosítva mindhárom előadó zenei karakteréhez.

Domingo páratlan operai örökségét, HAUSER ikonikus crossover stílusát és lehengerlő színpadi jelenlétét, míg Dimash Qudaibergen rendkívüli hangterjedelmét és előadásmódját hozza magával erre a közös produkcióra. Hármójuk együttműködése különböző művészi világokat köt össze, és egy igazán kivételes jelentőségű előadást teremt.

Egy világpremier koncert, amely a zenetörténet részévé válik.