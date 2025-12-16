Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megbetegedések száma olyan mértéket öltött, hogy a tervezett ünnepség megtartása felelőtlenség lett volna. A döntés célja az volt, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését a közösségben – számolt be róla a KEMMA.

Nagyon sok gyerek megfertőződött a vírussal.

Fotó: Pexels

Mennyire veszélyes a mutálódott vírus?

A falukarácsony azért marad el, mert a műsor főszereplői a helyi gyerekek lettek volna. A tanítási szünet december 17-én, szerdán lép életbe a tardosi iskolában.

A döntést a felkészítőkkel, az intézményvezetőkkel és a polgármesterrel egyeztetve hozták meg. A szakértők szerint az idei influenzaszezon szokatlanul korán és erősen indult el.

A fertőzések hátterében egy mutálódott H3N2-es vírusvariáns is állhat,

amely gyorsabban terjed a korábbiaknál. A hatóságok és a helyi vezetés arra kér mindenkit, hogy a járvány idején fokozott óvatossággal járjon el.

Védtelenek vagyunk a szuperinfluenzával szemben?

Európa-szerte gyorsan terjed a szuperinfluenza, egy agresszív H3N2-es vírusvariáns, amely a szokottnál korábban indult influenzaszezont és növekvő terhelést hozott az iskolákra és az egészségügyre. Sokan teszik fel a kérdést: védtelenek vagyunk a szuperinfluenzával szemben? A szakértők szerint bár a vírus gyorsabban fertőz és több súlyos esetet okozhat, nem reménytelen a helyzet, mivel az oltás, a maszkviselés és az alapvető higiéniai szabályok hatékony védelmet nyújtanak. A járvány kimenetele nagyrészt azon múlik, mennyire felelősen viselkedik a lakosság.

Hogyan ismerhetőek fel a tünetek?

A szuperinfluenza leginkább hirtelen jelentkező magas lázzal, erős izom- és végtagfájdalommal, száraz köhögéssel és extrém kimerültséggel ismerhető fel. A tünetek gyorsan súlyosbodhatnak, ezért ha az állapot rövid idő alatt romlik, különösen gyerekeknél és időseknél, orvosi vizsgálat indokolt.