Amerre a szem ellátott, holttestek feküdtek, ez hazánk legsúlyosabb vonatbalesete

1916. december 1-jén, éjfél után huszonnégy perccel történt Magyarország legsúlyosabb vonatkatasztrófája Herceghalomnál. A Bécsből Budapest felé tartó gyorsvonat szinte fékezés nélkül rohant bele a Budapest–Győr–Szombathely–Grác között közlekedő személyvonatba. A vonatbaleset 76 halálos áldozatot követelt, és 180 ember sérült meg, ezzel ez lett az ország történetének legnagyobb vasúti katasztrófája.
Túlterheltek voltak a pályák Ferenc József temetése miatt
A tragédia kivételes történelmi helyzetben következett be. Ferenc József császár és magyar király 1916. november 21-én meghalt, temetésére november 30-án került sor Bécsben – írja a Wikipédia. Az eseményre nemcsak hivatalos küldöttségek érkeztek, hanem rengeteg civil is – sokan Magyarországról indultak útnak, hogy részt vegyenek a búcsúztatáson.
A rendkívüli utasáradat miatt számos különvonatot indítottak Budapestről, és a szokásos menetrend teljesen felborult. A bécsi temetés után mindenki egyszerre próbált hazatérni, így a visszaúton a vonal a végletekig túlterhelt volt.
A forgalom zsúfolttá vált, rengeteg járat késett, szerelvényeket kellett átszervezni, és a forgalmi döntések egyre kockázatosabbak lettek.
A Bécsből Budapestre tartó gyorsvonat már félórás késéssel indult, amely az út során tovább nőtt. Komáromban például azért kellett várakoznia a szerelvénynek, hogy leválasszák báró Hazai Samu, honvédelmi miniszter szalonkocsiját.
Eközben a Budapest–Grác személyvonat is komoly késést halmozott fel, és végül másfél órával a tervezett idő után érkezett meg Herceghalomra.
A végzetes manőver
A túlterhelt pályarendszer miatt a herceghalmi állomás forgalomirányítója úgy döntött, hogy a személyvonatot nem a megszokott 3. vágányra, hanem a 2. vágányra tereli. Ez volt azonban a fő átmenő vágány Budapest irányába. A terv az volt, hogy a szerelvény visszasorol később a saját pályájára – írja a Sínek világa.
Azonban egy újabb tényező bonyolította a helyzetet: a gyorsvonat előtt öt perccel a győri irányítás elengedett egy különvonatot.
A különvonat elhaladása után a forgalomirányító szabad jelzést adott a személyvonatnak – úgy gondolta, maradt elég idő a vágányváltásra.
Amint a személyvonat a kitérőn visszasorolt volna a helyes vágányra, az állomástól nem messze feltűnt a nagy sebességgel közeledő gyorsvonat.
A mozdonyvezető már tehetetlen volt
A gyorsvonat mozdonyvezetője csak akkor észlelte a veszedelmet, amikor már túlhaladt az előjelzőn. A jelző ráadásul – a vizsgálatok szerint – nem volt kivilágítva. Amikor felismerte, hogy előtte egy vonat tartózkodik a pályán, kétségbeesetten vészfékezett, de a fékek sem működtek megfelelően: a légfék hibás volt, és a kézifékezés önmagában elégtelennek bizonyult.
A műszaki vizsgálat később megállapította: az ütközés pillanatában a gyorsvonat 76 kilométer/órás sebességgel csapódott bele a személyvonat hátsó kocsijába.
Az ütközés pillanatai
A hatalmas lendület letépte a személyvonat két hátsó kocsiját, amelyeket a mozdony gyakorlatilag maga alá gyűrt. A gyorsvonat első kocsijai összeroppantak, leborultak a töltésről, a fa szerkezetű járművek pedig szilánkokra törtek.
Az éjszaka sötétjében horrorisztikus látvány tárult a mentőkre: a roncsok szétszóródtak a mezőn és több tucatnyi holttest hevert mindenfelé.
Sok sérült négykézláb kúszva próbált menekülni a szétroncsolódott kocsikból.
Katonák és hadifoglyok kezdték meg a mentést
A baleset után azonnal riasztották a MÁV-ot, de elsőként egy német katonai szerelvény érkezett a helyszínre. A katonák és a velük utazó orosz hadifoglyok kezdték meg a mentést – feszítőeszközök nélkül, puszta erővel próbálták kiszabadítani a túlélőket.
A helyszínen nem volt világítás, ezért a mentéshez a fa kocsik szétroncsolódott darabjait összehordták, és meggyújtották, hogy észrevegyék a túlélőket.
Hajnalra érkezett meg egy kórházvonat és két műszaki szerelvény, majd egész nap folytatódott a sérültek kiemelése.
Sokaknak esélyük sem volt a túlélésre
Thallóczy Lajos, Szerbia kormányzójának a holtteste reggel 7 órakor került elő.
A mentés megállás nélkül folyt, az utolsó holttesteket december 3-án emelték ki a roncsok közül.
Magyarország legsúlyosabb vonatbalesetében 76 ember meghalt, 180-an pedig megsérültek.
A személyvonat hátsó kocsijaiban utazók közül szinte senki nem élte túl az ütközést. A gyorsvonat első kocsijaiban lévők közül néhányan csodával határos módon túlélték, de sokuk súlyos törésekkel, égési sérülésekkel került kórházba.
Korabeli újságok több túlélő vallomását is feljegyezték. Egy férfi például így emlékezett:
Aludtam, amikor azt hittem, bomba robbant. A testem felrepült, majd valami rámszakadt. A mellettem ülő hölgyet sosem láttam többé.
Mások arról számoltak be, hogy hosszú percekig azt sem tudták, élnek-e vagy halnak, mert a füst, a sötétség és a sikolyok mindent betöltöttek.
Ki hibázott?
A vizsgálat három fő okot állapított meg, amik együttesen vezettek a végzetes tragédiához. A győri irányítás túl korán indította el a különvonatot, amit később a herceghalmi forgalomirányító rossz vágányra terelt. A vizsgálat szerint a gyorsvonat mozdonyvezetője későn vette észre a tiltó jelzést, amely nem világított, tehát szinte észrevehetetlen volt, a fékrendszer pedig nem működött megfelelően – utóbbi kettőért nem tudni, kinek kellett volna felelnie.
A magyar vasúttörténet legsúlyosabb katasztrófájának helyszínén később emlékparkot létesítettek.
Szentmártonkátai vonatbaleset: öt fiatal halt szörnyet
Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál november 4-én este kilenc óra után. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették a balesetben. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke, Barsi Balázs is nyilatkozott az ügyben. Mint mondta, a vonat vezetőjét annyira megrázták a történtek, hogy azóta sem dolgozik.
Egymásba rohant két vonat
Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze november 20-án reggel Dél-Csehországban. A vonatbalesetben több mint negyven személy megsérült. Cseh médiumok arról számoltak be, hogy a mozdonyvezetők egyike áthajthatott egy tilos jelzésen, és bár a két szerelvény több száz méterről észlelte egymást, már nem tudtak időben megállni.