Amerre a szem ellátott, holttestek feküdtek, ez hazánk legsúlyosabb vonatbalesete

1916. december 1-jén, éjfél után huszonnégy perccel történt Magyarország legsúlyosabb vonatkatasztrófája Herceghalomnál. A Bécsből Budapest felé tartó gyorsvonat szinte fékezés nélkül rohant bele a Budapest–Győr–Szombathely–Grác között közlekedő személyvonatba. A vonatbaleset 76 halálos áldozatot követelt, és 180 ember sérült meg, ezzel ez lett az ország történetének legnagyobb vasúti katasztrófája.

Túlterheltek voltak a pályák Ferenc József temetése miatt

A tragédia kivételes történelmi helyzetben következett be. Ferenc József császár és magyar király 1916. november 21-én meghalt, temetésére november 30-án került sor Bécsben – írja a Wikipédia. Az eseményre nemcsak hivatalos küldöttségek érkeztek, hanem rengeteg civil is – sokan Magyarországról indultak útnak, hogy részt vegyenek a búcsúztatáson.

A rendkívüli utasáradat miatt számos különvonatot indítottak Budapestről, és a szokásos menetrend teljesen felborult. A bécsi temetés után mindenki egyszerre próbált hazatérni, így a visszaúton a vonal a végletekig túlterhelt volt.

A forgalom zsúfolttá vált, rengeteg járat késett, szerelvényeket kellett átszervezni, és a forgalmi döntések egyre kockázatosabbak lettek.

A Bécsből Budapestre tartó gyorsvonat már félórás késéssel indult, amely az út során tovább nőtt. Komáromban például azért kellett várakoznia a szerelvénynek, hogy leválasszák báró Hazai Samu, honvédelmi miniszter szalonkocsiját.

Eközben a Budapest–Grác személyvonat is komoly késést halmozott fel, és végül másfél órával a tervezett idő után érkezett meg Herceghalomra.

A végzetes manőver

A túlterhelt pályarendszer miatt a herceghalmi állomás forgalomirányítója úgy döntött, hogy a személyvonatot nem a megszokott 3. vágányra, hanem a 2. vágányra tereli. Ez volt azonban a fő átmenő vágány Budapest irányába. A terv az volt, hogy a szerelvény visszasorol később a saját pályájára – írja a Sínek világa.

Azonban egy újabb tényező bonyolította a helyzetet: a gyorsvonat előtt öt perccel a győri irányítás elengedett egy különvonatot.

A különvonat elhaladása után a forgalomirányító szabad jelzést adott a személyvonatnak – úgy gondolta, maradt elég idő a vágányváltásra.

Amint a személyvonat a kitérőn visszasorolt volna a helyes vágányra, az állomástól nem messze feltűnt a nagy sebességgel közeledő gyorsvonat.