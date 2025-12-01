Íme a csaló webáruházak feketelistája – karácsony előtt nem árt rápillantani

Karácsony előtt, főként a Black Friday vagy épp a Cyber Monday szédületes kínálatában gyakran felbukkannak túlzottan is kecsegtető ajánlatok a webáruházak oldalain. Habár sok esetben valóban hiteles akciókról van szó, könnyen eshetünk olyanok csapdájába, akik vásárlási kedvünket igyekeznek profi trükkökkel kihasználni. Az impulzusvásárlást érdemes kerülni, és megfontoltan közelíteni a számunkra új weboldalak felé, hívta fel a figyelmet a haon.hu.

Érdemes áttekinteni a feketelistás webáruházak listáját a kellemetlenségek elkerülése érdekében

Fotó: Shutterstock

Az NKFH összeállította a csaló webáruházak listáját

Hogy a tudatos vásárlást elősegítse, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összegyűjtötte a kétes, illetve csaló webáruházakat. A listán azok a kereskedők szerepelnek, amelyeknél a hivatalos szervek jogerősen állapítottak meg hiányosságot. Egyúttal azt is feltüntetik, ha a vállalkozás pótolta a mulasztásokat azok feltárása után. Az adatbázisban jelenleg összesen 124 feketelistás webáruház szerepel.

TikTokon is monitorozzák a csaló webáruházakat

Ennél jóval kritikusabb mulasztásokat tártak fel például a varhegyirichard.hu weboldallal kapcsolatban. Az étrend-kiegészítőket árusító kereskedő sem a vállalkozás valós nevét, székhelyének postai címét, telefonszámát, a webáruház beazonosíthatóságát nem tüntette fel a fogyasztóvédelmi szervezet szerint. A mellékelt határozat alapján nem adott információt a termékek egységáráról, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról és a kellékszavatosságról, illetve a fogyasztót megillető elállási joggal kapcsolatban sem.

A hatóság 2025 júliusában többek közt arra kötelezte a webáruház tulajdonosát, hogy a TikTok-videókban elhangzott megtévesztésre alkalmas tájékoztatásokat távolítsa el, valamint igazolja, hogy a vállalkozás az Egyesült Királyságban hitelesen van bejegyezve. A határozatban az is szerepel, hogy a vállalkozó haladéktalanul megkezdte a hiányosságok pótlását. A kérdéses weboldal azonban azóta egyszerűen megszűnt.

Ne dőljünk be a hamis ígéreteknek, a nemlétező egészségügyi hivatalok ajánlására hivatkozó videóknak, kerüljük a magukat kalóriakirálynak aposztrofáló kuruzslókat! Ne hagyjuk magunkat átverni!

– írja az NKFH.