Íme a csaló webáruházak feketelistája – karácsony előtt nem árt rápillantani

Karácsony előtt, főként a Black Friday vagy épp a Cyber Monday szédületes kínálatában gyakran felbukkannak túlzottan is kecsegtető ajánlatok a webáruházak oldalain. Habár sok esetben valóban hiteles akciókról van szó, könnyen eshetünk olyanok csapdájába, akik vásárlási kedvünket igyekeznek profi trükkökkel kihasználni. Az impulzusvásárlást érdemes kerülni, és megfontoltan közelíteni a számunkra új weboldalak felé, hívta fel a figyelmet a haon.hu.
Az NKFH összeállította a csaló webáruházak listáját
Hogy a tudatos vásárlást elősegítse, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összegyűjtötte a kétes, illetve csaló webáruházakat. A listán azok a kereskedők szerepelnek, amelyeknél a hivatalos szervek jogerősen állapítottak meg hiányosságot. Egyúttal azt is feltüntetik, ha a vállalkozás pótolta a mulasztásokat azok feltárása után. Az adatbázisban jelenleg összesen 124 feketelistás webáruház szerepel.
TikTokon is monitorozzák a csaló webáruházakat
Ennél jóval kritikusabb mulasztásokat tártak fel például a varhegyirichard.hu weboldallal kapcsolatban. Az étrend-kiegészítőket árusító kereskedő sem a vállalkozás valós nevét, székhelyének postai címét, telefonszámát, a webáruház beazonosíthatóságát nem tüntette fel a fogyasztóvédelmi szervezet szerint. A mellékelt határozat alapján nem adott információt a termékek egységáráról, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról és a kellékszavatosságról, illetve a fogyasztót megillető elállási joggal kapcsolatban sem.
A hatóság 2025 júliusában többek közt arra kötelezte a webáruház tulajdonosát, hogy a TikTok-videókban elhangzott megtévesztésre alkalmas tájékoztatásokat távolítsa el, valamint igazolja, hogy a vállalkozás az Egyesült Királyságban hitelesen van bejegyezve. A határozatban az is szerepel, hogy a vállalkozó haladéktalanul megkezdte a hiányosságok pótlását. A kérdéses weboldal azonban azóta egyszerűen megszűnt.
Ne dőljünk be a hamis ígéreteknek, a nemlétező egészségügyi hivatalok ajánlására hivatkozó videóknak, kerüljük a magukat kalóriakirálynak aposztrofáló kuruzslókat! Ne hagyjuk magunkat átverni!
– írja az NKFH.
Néhány webáruház a hivatal álláspontja szerint azzal követett el tisztességtelen kereskedői tevékenységet, hogy nem tüntette fel a tényleges szállítási díjat, vagy épp a futárszolgálatok sorában nem szerepelt a Magyar Posta csomagszállítási opcióként (2024 tavaszától ugyanis kötelező a postai kézbesítést is közzétenni a weboldalakon). Ezt a mulasztást az érintett vállalkozások azonban pótolták.
Hogyan kerüljük el a csaló webáruházakat?
A rendőrség tájékoztatása alapján a fizetéssel kapcsolatos csalások mellett a hamisított termékek is megszaporodtak. Gyakran előfordul az is, hogy nem a megrendelt áru érkezik, vagy a feltüntetett termék soha nem is volt az eladó tulajdonában. A hatóság azt tanácsolja, minden esetben előre tájékozódjunk, és bizonyosodjunk meg az egyes webáruházak megbízhatóságáról. Az értékelések és visszajelzések ugyanis gyakran árulkodóak. Szintén nem árt, ha az adott kereskedőnek fizikailag is létezik üzlethelyisége, vagy legalábbis Magyarországon bejegyzett telephelye.
Hiába közeleg a karácsony, nagyon vigyázzon az ismeretlen csomagokkal!
Az Origón a napokban arról írtunk, hogy karácsony táján a vásárlók meglepődöttségét kihasználva próbálnak átverni minket a csalók. Mobillal beolvasható kódot tartalmazó csomagokat küldözgetnek.
Veszélyes karácsonyi csalásra figyelmeztetnek, bárki áldozatul eshet!
Szintén az Origón figyelmeztettük az olvasóinkat, hogy egyre gyakoribbak az olyan telefonhívások, amelyekben bizonyos szervezetek gyűjtenek karácsonyi adományokat. Ezek a hívások azonban nem mindig azok, aminek látszanak – mutatjuk, honnan tudhatja, ha csalással van dolga.