Miért olyan nehéz megérteni a Z generációt a munkahelyen? A legfiatalabb dolgozók igényei és a cégek vakfoltjai

A fiatalok, köztük a Z generáció, hihetetlen digitális érettséggel, kreativitással és gyors alkalmazkodóképességgel érkeznek. Ez nagy előny, ám teljesen másfajta munkahelyi élményt várnak el, mint az előttük járók. Ők az első olyan korosztály, amely gyerekkorától kezdve korlátlan információval, nyitott világgal és erős önkifejezési kultúrával találkozott – így természetes, hogy más szemmel nézik a karriert.
Ebből pedig gyakran konfliktus lesz: a cégek elvárásai és a Z-sek igényei között hatalmas a szakadék.
A kutatás, amely kimutatta: a Z generáció érzi magát legkevésbé megbecsülve
Egy brit felmérés szerint:
• a Z generáció fele úgy érzi, nem ismerik el a munkáját
• minden harmadik fiatal magányos a munkahelyén
• ez háromszor magasabb arány, mint az 55+ korosztályban
A Z-sek nagy része akkor mond fel, ha:
• nincs rendszeres visszajelzés
• hiányoznak a juttatások
• a cég értékei nincsenek összhangban az övéikkel
Sokan ezt „megerősítés-függésnek” hívják, de valójában a szakemberek szerint ez a tudatos karrierépítés egy formája.
Elkényeztetett generáció? Vagy csak máshogy működnek?
A jelenség kétféleképpen értelmezhető.
1. A kritikus megközelítés: „Mindig dicsérték őket”
Eszerint a Z generáció:
• túlságosan engedékeny nevelést kapott
• hozzászokott a folyamatos megerősítéshez
• elkerüli a monoton, nehéz feladatokat
• munkahelyen is azonnali élményre vágyik
Ez a narratíva úgy festi le őket, mint akikkel nehéz együtt dolgozni.
2. A tudatos megközelítés: „Tudják, mit akarnak, és mihez nem hajlandók asszisztálni”
A másik olvasat szerint:
• nem akarnak céltalan munkát
• értelmes feladatokra, fejlődésre és partnerségre vágynak
• a mentális egészség számukra fontosabb, mint a stabil, de fojtogató állás
• felismerik a toxikus helyzeteket és időben kilépnek
Ők nem elkényeztetettek, hanem a modern munka világára reagálnak – máshogy, mint a szüleik vagy a nagyszüleik.
A Z generáció nehezen viseli a stresszt – és felismeri, amikor baj van
A kutatás szerint:
• 54 százalékuk gyakran stresszes
• 46 százalékuk túlterhelt
• kétszer olyan gyakori köztük a kiégés, mint a Baby Boomereknél
A mentális egészség miatt kivett betegnapok száma is árulkodó:
• Z generáció: évi 3 nap
• 55+: évi 1 nap
De fontos látni: az idősebb generáció nem attól egészségesebb, hogy kevesebb pszichés napot vesz ki, hanem mert jellemzően nem meri megtenni.
Hűségesek lennének – ha a vezetők is azok lennének hozzájuk
A Z generáció kimondottan várja a támogatást a feletteseitől, mégis csak minden ötödik érzi úgy, hogy valódi vezetői támogatást kap.
Ennek ellenére:
• 80 százalékuk szerint a munkájuk javítja a jóllétüket
• 94 százalékuk szerint a rendszeres, őszinte visszajelzés kulcsfontosságú
• szeretnének hosszú távon jól teljesíteni – csak nem mindenáron
A Z-sek nem akarnak lázadni. Azt szeretnék, hogy érdemben foglalkozzanak velük.
Megéri megküzdeni értük – a jövő a fiatal tehetségeké
A Z generáció elvárásai eleinte furcsának, sőt túlzónak tűnhetnek. De amikor egy vállalat időt és energiát fektet abba, hogy valóban értse őket, az eredmény látványos:
• magasabb megtartás
• erősebb elköteleződés
• innovatívabb gondolkodás
• egészségesebb munkakultúra
És amikor az Alfa generáció is belép a munka világába, azok a cégek maradnak talpon, amelyek hajlandók fejlődni és meghallani az új generációk jelzéseit.
