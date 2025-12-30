Ez az ital csökkentheti a vérnyomást és a haskört is – mégis kevesen isszák rendszeresen

A szívbetegségek megelőzésében kulcsszerepet játszik a táplálkozás, és a szakértők szerint a zöld tea rendszeres fogyasztása egyszerű, mégis hatékony eszköz lehet a hosszú távú szívvédelemben. A kardiológusok egyre gyakrabban ajánlják ezt a meleg italt azoknak, akik szeretnék csökkenteni a magas vérnyomás, az érelmeszesedés és a túlsúly kialakulásának kockázatát – írja az Egészségkalauz.

Meglepő, mit tesz a szervezetével a zöld tea, ha minden nap issza

Fotó: Laårk Boshoff / Unsplash

Miért ajánlják a szakemberek?

A kardiológusok szerint a zöld tea egyik legfontosabb előnye a kiemelkedően magas antioxidáns-tartalom. Ezek az anyagok semlegesítik a szervezetben keletkező szabad gyököket, amelyek gyulladást okoznak és hosszú távon károsíthatják az ereket.

Dr. Leonard Pianko, az amerikai Aventura Cardiovascular Center kardiológusa szerint a gyulladásos folyamatok visszaszorítása kulcsfontosságú a szívbetegségek megelőzésében – ebben pedig a zöld tea természetes segítséget nyújthat.

Zöld tea és a vérnyomás kapcsolata

A szakértők szerint a zöld teában található antioxidánsok elősegíthetik az erek ellazulását és tágulását, így javíthatják a vérkeringést. Ez különösen előnyös lehet azok számára, akik magas vérnyomással élnek, vagy szeretnék megelőzni annak kialakulását.

Segíthet a fogyásban is

A zöld tea szinte kalóriamentes, ugyanakkor képes élénkíteni az anyagcserét. Ennek köszönhetően támogathatja a testsúly csökkentését, különösen akkor, ha a cukros italokat ezzel helyettesíti.

Nemcsak a szívnek jó: az agy és a csontok is profitálnak

A kutatások szerint a zöld tea javíthatja a memóriát, csökkentheti a szorongást és támogathatja a kognitív teljesítményt.

Emellett hozzájárulhat a csontvesztés lassításához, ami az idősebb korosztály számára különösen fontos.

A mértékletesség kulcsfontosságú

Bár a zöld tea számos előnnyel bír, túlzott fogyasztása nyugtalanságot és alvászavarokat okozhat a koffein miatt. A szakértők szerint napi egy–két csésze elegendő ahhoz, hogy élvezhesse pozitív hatásait.

Egyszerű lépés a hosszabb élet felé

A zöld tea önmagában nem csodaszer, de fontos része lehet egy tudatos, szívbarát életmódnak. Ha Ön a cukros üdítők helyett rendszeresen ezt választja, máris sokat tett a szíve egészségéért.