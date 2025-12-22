Zserbó készítése lépésről lépésre – klasszikus házi recept

A zserbó készítése sokak számára az ünnepi sütés egyik legfontosabb pillanata, hiszen ez a sütemény generációk óta része a magyar konyhának. A réteges, diós-lekváros sütemény elkészítése ugyan időigényes, de a végeredmény minden percet megér.

A zserbó készítése az eredeti recept alapján (illusztráció) :Fotó: Készítette: Illustratedjc - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://Wikimedia Commons

Az eredeti zserbó recept alapjai

A klasszikus zserbó recept első lépéseként a meglangyosított tejet összekeverjük 1 teáskanál cukorral, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és hagyjuk felfutni. Ez adja az alapját a kelt tésztás sütemény megfelelő állagának.

A lisztben elmorzsoljuk a felkockázott, hideg vajat, majd hozzáadjuk a sót, a megmaradt cukrot, a felfuttatott élesztőt és a tojássárgájákat. Az alapanyagokat alaposan összedolgozzuk, így készül el a zserbó tészta.

A tészta pihentetése és a töltelék elkészítése

Az összegyúrt tésztát három egyenlő részre osztjuk, folpackba csomagoljuk, majd mindegyiket egy órán keresztül kelesztjük. Ez idő alatt elkészítjük a zserbó tölteléket.

A darált diót összekeverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral, a lekvárt pedig simára keverjük. A diós zserbó jellegzetes ízét ez az egyszerű, de jól bevált kombináció adja.

A zserbó összeállítása

Lisztezett deszkán a megkelt tésztákat körülbelül 30 × 40 centiméteres téglalapokká nyújtjuk. Két tésztalapon egyenletesen elosztjuk a lekvárt és a diós tölteléket, majd egymásra helyezzük őket, végül befedjük az utolsó lappal.

Ez a rétegezés adja a zserbó sütemény klasszikus szerkezetét.

A zserbó sütése tepsiben 170 fokra előmelegített sütőben történik, körülbelül 40–45 perc alatt. Amikor elkészült, kivesszük a sütőből, és hagyjuk teljesen kihűlni, mielőtt a mázat rákennénk.

A zserbó csokimáz elkészítéséhez a cukorból és 1 deciliter forró vízből sűrű szirupot főzünk. A tűzről levéve beleszórjuk a felaprított étcsokoládét, majd kevergetve hagyjuk felolvadni.

Amikor a máz kihűlt, de még folyós, belekeverünk fél teáskanál vizet és a villával felvert tojásfehérjét. A mázat a sütemény tetejére simítjuk, és hagyjuk megszilárdulni.

Hogyan tálaljuk a zserbót?

Az elkészült házi zserbót felszeleteljük, és kínálhatjuk. A réteges diós sütemény lekvárral és csokoládéval igazi klasszikus, amely ünnepi alkalmakon és hétköznapokon is megállja a helyét – további információk és receptek a Mindmegette oldalán.

