Méteres hó, mínusz harminc fok: így bénította meg az országot az 1987-es nagy tél

2026. januárjának elején érkezett markáns téli időjárás következtében hazánk nagy részén jelentősen megnőtt a hóréteg vastagsága. A havazás hatására több térségben már 15–25 centiméteres hótakaró alakult ki. Azonban sokkal súlyosabb havazás is megbénította már Magyarországot. Az 1987-es nagy tél január 10-én kezdődött, amikor rendkívüli havazás és sarkvidéki hideg érte el Magyarország területét. A ciklonok találkozása, az orkánerejű szél és a folyamatos csapadék együtt olyan helyzetet teremtett, amelyhez hasonlót addig kevesen tapasztaltak az országban – írja a Híradó.hu az 1987-es rekordméretű havazásról.

Veres Pálné utca, balra a Só utca, jobbra a Bástya utca Az 1987-es nagy havazás során

Fotó: Fortepan / Prohászka Imre

Az 1987-es rekordméretű tél Magyarországon

A néhány nap alatt lehullott hó mennyisége példátlan volt: sok helyen rekordnagyságú hó Magyarországon borította be a tájat. A Dunántúlon 50–60 centiméteres hótakaró alakult ki, míg a hegyvidéki területeken ennél is több hó esett. A folyamatosan visszafújt hótorlaszok méteres akadályokká nőttek.

Ez a rekordméretű havazás Magyarországon nemcsak a vidéki térségeket érintette. Autópályák váltak fehér mezővé, teljes települések záródtak el a külvilágtól, a közlekedés pedig szinte teljesen megbénult.

Szinva utca, a távolban az Alpár utca.

Fotó: Fortepan / Fortepan/Album092

Amikor az ország megállt

A mindennapi élet rövid idő alatt felborult. Iskolák és hivatalok zártak be, az élelmiszer-ellátás akadozott, a tömegközlekedés összeomlott. Budapesten még a metró is elakadt, ami addig szinte elképzelhetetlennek tűnt.

A hőmérséklet helyenként mínusz 20–30 fokig süllyedt, miközben a rekordnagyságú hó Magyarországon újabb és újabb akadályokat emelt. A hókotrók folyamatosan dolgoztak, de sokszor tehetetlenek voltak a szél által újraépített torlaszokkal szemben – olvasható a Dívány oldalán megjelent összeállításban.

Félelem és közösségi élmény egyszerre

Miközben sokan aggódtak az ellátás és a közlekedés miatt, mások életük legnagyobb szánkózására és hócsatáira emlékeznek vissza. Az 1987-es nagy tél egyszerre hozott magával félelmet és összetartozást: szomszédok segítették egymást, idegenek fogtak össze az elzárt utakon.