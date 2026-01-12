Méteres hó, mínusz harminc fok: így bénította meg az országot az 1987-es nagy tél

2026. januárjának elején érkezett markáns téli időjárás következtében hazánk nagy részén jelentősen megnőtt a hóréteg vastagsága. A havazás hatására több térségben már 15–25 centiméteres hótakaró alakult ki. Azonban sokkal súlyosabb havazás is megbénította már Magyarországot. Az 1987-es nagy tél január 10-én kezdődött, amikor rendkívüli havazás és sarkvidéki hideg érte el Magyarország területét. A ciklonok találkozása, az orkánerejű szél és a folyamatos csapadék együtt olyan helyzetet teremtett, amelyhez hasonlót addig kevesen tapasztaltak az országban – írja a Híradó.hu az 1987-es rekordméretű havazásról.
Az 1987-es rekordméretű tél Magyarországon
A néhány nap alatt lehullott hó mennyisége példátlan volt: sok helyen rekordnagyságú hó Magyarországon borította be a tájat. A Dunántúlon 50–60 centiméteres hótakaró alakult ki, míg a hegyvidéki területeken ennél is több hó esett. A folyamatosan visszafújt hótorlaszok méteres akadályokká nőttek.
Ez a rekordméretű havazás Magyarországon nemcsak a vidéki térségeket érintette. Autópályák váltak fehér mezővé, teljes települések záródtak el a külvilágtól, a közlekedés pedig szinte teljesen megbénult.
Amikor az ország megállt
A mindennapi élet rövid idő alatt felborult. Iskolák és hivatalok zártak be, az élelmiszer-ellátás akadozott, a tömegközlekedés összeomlott. Budapesten még a metró is elakadt, ami addig szinte elképzelhetetlennek tűnt.
A hőmérséklet helyenként mínusz 20–30 fokig süllyedt, miközben a rekordnagyságú hó Magyarországon újabb és újabb akadályokat emelt. A hókotrók folyamatosan dolgoztak, de sokszor tehetetlenek voltak a szél által újraépített torlaszokkal szemben – olvasható a Dívány oldalán megjelent összeállításban.
Félelem és közösségi élmény egyszerre
Miközben sokan aggódtak az ellátás és a közlekedés miatt, mások életük legnagyobb szánkózására és hócsatáira emlékeznek vissza. Az 1987-es nagy tél egyszerre hozott magával félelmet és összetartozást: szomszédok segítették egymást, idegenek fogtak össze az elzárt utakon.
A korabeli híradások különös hangulatot árasztottak: bárzene szólt, miközben a hóba fagyott ország képei peregtek a képernyőn. A rekordméretű havazás Magyarországon ekkor már nemcsak időjárási jelenség volt, hanem sokaknak egy gnerációs közös tapasztalat.
Miért lett legenda az 1987-es nagy tél?
Az évforduló ma már nem pusztán nosztalgia. Az 1987-es nagy tél emlékeztet arra, mennyire sebezhető a modern élet, ha a természet egyszerre több erővel sújt le. A mostani telek gyakran szeszélyesek, de ritkán ennyire szélsőségesek országos léptékben.
Ez a tél megmutatta, hogyan válhat egy hétköznapi út többnapos kálváriává, és miként születik legendává egy időjárási esemény.
Aki átélte az 1987-es nagy tél napjait, nem felejti a ropogó havat, a dermesztő hideget és a némaságba burkolózó utcákat. Aki pedig csak hall róla, ma már történelemként tekint rá: arra a télre, amikor rekordnagyságú hó Magyarországon szó szerint betemette az országot, és örökre beírta magát a kollektív emlékezetbe.