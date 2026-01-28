Örömteli bejelentés: babát vár A mi kis falunk színésznője

A mi kis falunk egyik ismert színésznője, Sodró Eliza babát vár – közölte a Radnóti Miklós Színház hivatalos Facebook-oldalán.

Sodró Eliza, A mi kis falunk egyik meghatározó arca édesanya lesz - Fotó: MW-archív

Várandós A mi kis falunk színésznője

A színház tájékoztatása szerint a boldog várakozás különleges időszak a művész és a társulat számára is. A közleményben kiemelték, hogy a színház támogatással és szeretettel veszi körül a színésznőt, és hálásak az elkötelezettségért, valamint a művészi jelenlétért, amelyet ebben az időszakban is megoszt a közönséggel.

A Radnóti Miklós Színház jelezte: a következő hónapokban Sodró Eliza szakmai feladatait a vele egyeztetett módon alakítják, szerepeit ideiglenesen más színművészek veszik át. A bejelentéshez egy verses formában megfogalmazott üzenetet is csatoltak, amelyet Sándor Juli írt.

Sodró Eliza a Radnóti Miklós Színház meghatározó tagja, a televíziós nézők pedig elsősorban A mi kis falunk című sorozatból ismerhetik, amelyben több évad óta alakít fontos szerepet.

