A Nagy Ő ma este robban – Stohl Andrásra rászabadul húsz nő

Ma este rajtol A Nagy Ő legújabb évada a TV2-n, amely jóval többet kínál egy hagyományos párkereső realitynél. A műsor középpontjában Stohl András áll, aki húsz nő társaságában próbálja megtalálni azt a társat, akivel új fejezetet nyithat az életében. Már az első epizód világossá teszi: ez az évad nem felszínes flörtökről, hanem valódi érzelmekről és múltból hozott sebekről szól.
A Nagy Ő mindent borít: drámai sorsok, sokkoló múltak és érzelmi robbanás már az első adásokban
Az idei szezon egyik legmegosztóbb szereplője Andrade de Souza Miriam, aki már a bemutatkozásával felkavarta az állóvizet. A brazil származású, négygyermekes egyedülálló anya története messze túlmutat a megszokott realityszereplőkén: fiatalon lett édesanya, súlyos traumákon ment keresztül, mégis talpra állt, és ma erős, magabiztos nőként érkezett a villába.
15 évesen lett anya, ma négy gyermeket nevel
A 34 éves üzleti értékesítő gyerekkorát Brazíliában töltötte nehéz körülmények között, az örökbefogadás élményével a háta mögött. Első gyermekével mindössze 15 évesen lett várandós, ma pedig már négy gyermek édesanyja. Elmondása szerint a traumák nem összetörték, hanem erősebbé tették, és megtanították arra, mit jelent felelősséget vállalni másokért és önmagáért.
Válás, újrakezdés és a család ereje
Két évvel ezelőtti válása újabb mélypontot hozott az életébe, de Miriam szerint gyerekei jelentik számára a mindent. Azt is elárulta, hogy mindannyian több nyelven beszélnek, és fontos számára a családközpontú élet. Úgy érzi, nőiessége, intelligenciája és gondoskodó természete miatt jó választás lehet Stohl András számára.
Stohl Andrásnak egyszerre húsz nő érzéseire kell figyelnie
Stohl András sem titkolta, hogy számára ez az évad érzelmileg különösen megterhelő. A színész elmondta, a forgatás során nemcsak egyetlen nő érzéseire kellett figyelnie, hanem egyszerre húsz különböző sorsra, múltra és lelkiállapotra. Fogalmazása szerint folyamatosan résen kellett lennie, nehogy egy rossz mondattal felszakítson régi sebeket.
Provokatív belépők és feszült pillanatok
A mély vallomások mellett természetesen feszültségek és erős beszólások is helyet kapnak. A versenyzők között szerepel az energikus tartalomgyártó Kiara Lord is, aki már az első találkozásnál egy merész megjegyzéssel jelezte: ebben az évadban senki sem fog visszafogottan játszani.
Romantika, dráma és érzelmi hullámvasút
A készítők szerint A Nagy Ő új évada nemcsak szerelmi szálakat, hanem valódi emberi történeteket is bemutat. Ahogy a szereplők egyre közelebb kerülnek Stohl Andráshoz, úgy nő a féltékenység, az intrika és a tét is. A műsor január 26-tól minden hétköznap este 20 órától látható a TV2-n, a házigazda szerepében pedig ismét Lékai-Kiss Ramóna köszönti a nézőket.