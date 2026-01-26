A Nagy Ő ma este robban – Stohl Andrásra rászabadul húsz nő

Ma este rajtol A Nagy Ő legújabb évada a TV2-n, amely jóval többet kínál egy hagyományos párkereső realitynél. A műsor középpontjában Stohl András áll, aki húsz nő társaságában próbálja megtalálni azt a társat, akivel új fejezetet nyithat az életében. Már az első epizód világossá teszi: ez az évad nem felszínes flörtökről, hanem valódi érzelmekről és múltból hozott sebekről szól.

A Nagy Ő ma este rajtol – Stohl András előtt húsz nő, mögöttük sokkoló életutak és érzelmi robbanás Fotó: TV2

A Nagy Ő mindent borít: drámai sorsok, sokkoló múltak és érzelmi robbanás már az első adásokban

Az idei szezon egyik legmegosztóbb szereplője Andrade de Souza Miriam, aki már a bemutatkozásával felkavarta az állóvizet. A brazil származású, négygyermekes egyedülálló anya története messze túlmutat a megszokott realityszereplőkén: fiatalon lett édesanya, súlyos traumákon ment keresztül, mégis talpra állt, és ma erős, magabiztos nőként érkezett a villába.

15 évesen lett anya, ma négy gyermeket nevel

A 34 éves üzleti értékesítő gyerekkorát Brazíliában töltötte nehéz körülmények között, az örökbefogadás élményével a háta mögött. Első gyermekével mindössze 15 évesen lett várandós, ma pedig már négy gyermek édesanyja. Elmondása szerint a traumák nem összetörték, hanem erősebbé tették, és megtanították arra, mit jelent felelősséget vállalni másokért és önmagáért.

Válás, újrakezdés és a család ereje

Két évvel ezelőtti válása újabb mélypontot hozott az életébe, de Miriam szerint gyerekei jelentik számára a mindent. Azt is elárulta, hogy mindannyian több nyelven beszélnek, és fontos számára a családközpontú élet. Úgy érzi, nőiessége, intelligenciája és gondoskodó természete miatt jó választás lehet Stohl András számára.