Villámgyors kiesés A Nagy Őben: Ön szerint melyik lány illik a legjobban Stohl Andráshoz? – Szavazzon!

Elindult A Nagy Ő eddigi talán legizgalmasabb évada Stohl Andrással a főszerepben. A színész már az első adásban 20 gyönyörű nővel találta szemben magát, az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga. Stohl András A Nagy Ő első adásában hazaküldte a 21 éves Szabó Rékát, és az adás végén közölte: még két lánytól elbúcsúzik. Ön szerint melyik hölgy illene a leginkább Stohl Andráshoz?
Január 26-án elindult A Nagy Ő legújabb évada Stohl Andrással a főszerepben. Az idei évben is rendkívül izgalmas a felhozatal, 20 különleges hölgy száll versenybe, hogy meghódítsák a színész szívét. Stohl András nem hezitált, már az első adásban hazaküldte az évad legfiatalabb versenyzőjét, a mindössze 21 éves Szabó Rékát.
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Ki illik a legjobban Stohl Andráshoz?
Ők a hölgyek, akik versenybe szállnak Stohl András szívéért A Nagy Őben:
Galéria: A Nagy Ő szereplői a TV2-n
1/20
Némethy Ivy
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!