Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a válasz a Zelenszkij-rezsim példátlan támadására – ezt nem teszik zsebre

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

A Nagy Ő-The Bachelor

Villámgyors kiesés A Nagy Őben: Ön szerint melyik lány illik a legjobban Stohl Andráshoz? – Szavazzon!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elindult A Nagy Ő eddigi talán legizgalmasabb évada Stohl Andrással a főszerepben. A színész már az első adásban 20 gyönyörű nővel találta szemben magát, az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga. Stohl András A Nagy Ő első adásában hazaküldte a 21 éves Szabó Rékát, és az adás végén közölte: még két lánytól elbúcsúzik. Ön szerint melyik hölgy illene a leginkább Stohl Andráshoz?
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nagy Ő-The BachelorStohl Andrásszavazásvalóságshow

Január 26-án elindult A Nagy Ő legújabb évada Stohl Andrással a főszerepben. Az idei évben is rendkívül izgalmas a felhozatal, 20 különleges hölgy száll versenybe, hogy meghódítsák a színész szívét. Stohl András nem hezitált, már az első adásban hazaküldte az évad legfiatalabb versenyzőjét, a mindössze 21 éves Szabó Rékát.

Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője
Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője
Fotó: TV2

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ki illik a legjobban Stohl Andráshoz?

Ők a hölgyek, akik versenybe szállnak Stohl András szívéért A Nagy Őben:

Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Galéria: A Nagy Ő szereplői a TV2-n
1/20
Némethy Ivy

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!