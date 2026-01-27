Villámgyors kiesés A Nagy Őben: Ön szerint melyik lány illik a legjobban Stohl Andráshoz? – Szavazzon!

Elindult A Nagy Ő eddigi talán legizgalmasabb évada Stohl Andrással a főszerepben. A színész már az első adásban 20 gyönyörű nővel találta szemben magát, az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga. Stohl András A Nagy Ő első adásában hazaküldte a 21 éves Szabó Rékát, és az adás végén közölte: még két lánytól elbúcsúzik. Ön szerint melyik hölgy illene a leginkább Stohl Andráshoz?

Január 26-án elindult A Nagy Ő legújabb évada Stohl Andrással a főszerepben. Az idei évben is rendkívül izgalmas a felhozatal, 20 különleges hölgy száll versenybe, hogy meghódítsák a színész szívét. Stohl András nem hezitált, már az első adásban hazaküldte az évad legfiatalabb versenyzőjét, a mindössze 21 éves Szabó Rékát. Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője

Fotó: TV2

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását! Ki illik a legjobban Stohl Andráshoz? Némethy Ivy

Dancsi Szabina („Princess Szabina”)

Kiara Lord

Szabó Réka (kiesett)

Szabó Melinda

Andrade de Souza Miriam

Pálfi Panna

Mezei Böbe

Kiss Kriszta

Darabos Zsanett

Horváth Zsuzsi

Maria Gonzalez

Vida Beatrix

Szarka Éva

Nemecz Katalin

Győrfi Andrea

Fülöp Rita

Kovács Mónika

Cserna Mónika

Antal Gina Szavazok

