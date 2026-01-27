Hírlevél
Ady Endre: így ért véget a magyar költészet egyik legnagyobb alakjának viharos élete

107 éve, 1919. január 27-én hunyt el a 20. századi magyar irodalom egyik meghatározó alakja. Ady Endre halála egy korszak lezárását jelentette, életműve pedig döntő hatást gyakorolt a modern magyar líra kialakulására.
1919. január 27-én, mindössze 41 éves korában hunyt el Ady Endre, a magyar költészet egyik legnagyobb hatású alakja. Halála nem csupán egy kivételes tehetség elvesztését jelentette, hanem egy egész irodalmi és szellemi korszak lezárását is. Életútja, költészete és személyes sorsa szorosan összefonódott a 20. század eleji Magyarország válságos történelmi folyamataival. 

Ady Endre igazolványképe a Budapesti Naplónál, 1907-ben
Ady Endre igazolványképe a Budapesti Naplónál, 1907-ben

Ady Endre 1877. november 22-én született Érmindszenten, egy elszegényedett nemesi családban. Tanulmányait Debrecenben végezte joghallgatóként, ám érdeklődése hamar az irodalom és az újságírás felé fordult – írja az Arcanum. Már fiatalon megmutatkozott kritikus szemlélete, lázadó természete és a társadalmi igazságtalanságok iránti érzékenysége. 

Újságíróként Nagyváradon és Budapesten dolgozott, ahol a kor politikai és társadalmi viszonyait élesen bírálta. Nemcsak költészetében, hanem publicisztikájában is következetesen szembement a fennálló renddel, ami korán konfliktusba sodorta a konzervatív irodalmi körökkel. 

Ady Endre költészete 

Ady életében meghatározó szerepet játszottak párizsi utazásai. A francia fővárosban közvetlenül találkozott a modern európai kultúrával, amely döntően formálta világlátását és költészetét – írja a Rubicon. Itt bontakozott ki szenvedélyes és viharos kapcsolata Brüll Adéllal, azaz Lédával, aki egyszerre volt szerelme, múzsája és lelki küzdelmeinek egyik forrása. 

A Léda-versek új hangot hoztak a magyar költészetbe: szenvedélyesek, nyugtalanok, gyakran provokatívak voltak, s a szerelem és pusztulás összefonódását addig ismeretlen erővel ábrázolták. 

Ady Endre költészete gyökeres fordulatot jelentett a magyar irodalomban. Verseiben új nyelvet, új képiséget és új gondolkodásmódot honosított meg. Költészetének középpontjában visszatérően megjelent az istenkeresés, a hit és hitetlenség feszültsége, a szerelem, a halál, valamint a magyar nemzet sorsáért érzett aggodalom. 

Betegség és háború árnyékában 

Ady egész életét végigkísérte súlyos betegsége, a szifilisz, amely testi és lelki állapotát egyaránt fokozatosan rombolta, emellett alkoholproblémái is súlyosbodtak.

Az első világháború kitörése tovább mélyítette válságát. Pacifista meggyőződéséből fakadóan élesen elutasította a háborús lelkesedést, verseiben a pusztulást és az értelmetlen vérontást ostorozta. 

Csinszka és az utolsó évek 

1915-ben házasságot kötött Boncza Bertával, ismertebb nevén Csinszkával. Bár kapcsolatuk nem volt mentes a feszültségektől, Csinszka gondoskodása és jelenléte jelentette Ady számára az utolsó biztos kapaszkodót. Élete utolsó éveit nagyrészt szanatóriumokban töltötte. 

Őrizem a szemed 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

 

Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled. 

 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

 

Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet. 

Utolsó versei már egyfajta számvetésként olvashatók: letisztultabbak, komorabbak, ugyanakkor rendkívüli szellemi erőről tanúskodnak. 

Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten, a Városligeti fasori Liget Szanatóriumban. Halála megrázta a magyar közéletet: temetése nemzeti eseménnyé vált. A Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra

 

