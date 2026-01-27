Ady Endre: így ért véget a magyar költészet egyik legnagyobb alakjának viharos élete

1919. január 27-én, mindössze 41 éves korában hunyt el Ady Endre, a magyar költészet egyik legnagyobb hatású alakja. Halála nem csupán egy kivételes tehetség elvesztését jelentette, hanem egy egész irodalmi és szellemi korszak lezárását is. Életútja, költészete és személyes sorsa szorosan összefonódott a 20. század eleji Magyarország válságos történelmi folyamataival.

Ady Endre igazolványképe a Budapesti Naplónál, 1907-ben

Ady Endre 1877. november 22-én született Érmindszenten, egy elszegényedett nemesi családban. Tanulmányait Debrecenben végezte joghallgatóként, ám érdeklődése hamar az irodalom és az újságírás felé fordult – írja az Arcanum. Már fiatalon megmutatkozott kritikus szemlélete, lázadó természete és a társadalmi igazságtalanságok iránti érzékenysége.

Újságíróként Nagyváradon és Budapesten dolgozott, ahol a kor politikai és társadalmi viszonyait élesen bírálta. Nemcsak költészetében, hanem publicisztikájában is következetesen szembement a fennálló renddel, ami korán konfliktusba sodorta a konzervatív irodalmi körökkel.

Ady Endre költészete

Ady életében meghatározó szerepet játszottak párizsi utazásai. A francia fővárosban közvetlenül találkozott a modern európai kultúrával, amely döntően formálta világlátását és költészetét – írja a Rubicon. Itt bontakozott ki szenvedélyes és viharos kapcsolata Brüll Adéllal, azaz Lédával, aki egyszerre volt szerelme, múzsája és lelki küzdelmeinek egyik forrása.

A Léda-versek új hangot hoztak a magyar költészetbe: szenvedélyesek, nyugtalanok, gyakran provokatívak voltak, s a szerelem és pusztulás összefonódását addig ismeretlen erővel ábrázolták.

Ady Endre költészete gyökeres fordulatot jelentett a magyar irodalomban. Verseiben új nyelvet, új képiséget és új gondolkodásmódot honosított meg. Költészetének középpontjában visszatérően megjelent az istenkeresés, a hit és hitetlenség feszültsége, a szerelem, a halál, valamint a magyar nemzet sorsáért érzett aggodalom.

Betegség és háború árnyékában

Ady egész életét végigkísérte súlyos betegsége, a szifilisz, amely testi és lelki állapotát egyaránt fokozatosan rombolta, emellett alkoholproblémái is súlyosbodtak.