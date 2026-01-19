Még 27 millió forint hiányzik az agytumorral küzdő háromgyermekes anyuka különleges kezelésére

Nagy Zsuzsanna 46 éves, agytumora van. A nagylánya a szombathelyi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozik. A két másik kislány, aki még otthon van, mindössze 9 és 12 éves. Látják, hogy anya beteg. Hogy megműtötték, de ezzel nem múlt még el a baj. Látják és türelemmel, a maguk életkorához mérten a lehető legnagyobb támogatással: fegyelmezett tanulással, viselkedéssel segítik anyukájukat, számolt be a fájó esetről még tavaly a zaol.hu.
A két kislány és Zsuzsanna párja, valamint a volt férje, s az egész család most egy emberként igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy anya gyógyuljon. Hogy pihenni tudjon a mindennapos szombathelyi sugárkezelések és kemoterápia után. Hogy lelkileg erősödjön, mert neki most keményen küzdenie kell. Azt mondja, számára ez talán a legnehezebb: ő, aki eddig összetartotta, koordinálta a családot, a gyerekek mindennapjait, és támasza volt szeretteinek, nos, most ő az, aki támaszra és segítségre szorul.
Fáradtsággal, beszédzavarral kezdődött az agytumor felismerése
– Április 3-án kezdődött az egész, rendkívüli fáradtsággal és a szavak keresésével. Nehezen fejeztem ki magam. De akkor még nem gondoltam semmire, hiszen az ember majdnem mindig fáradt, és van úgy, hogy nem jönnek a szavak, mert annyifelé gondolkodunk egyszerre. De amikor másnap is ugyanez volt, kezdett ijesztővé válni. Sztrókra gyanakodtam. Bementünk az ügyeletre, ahova ezzel a gyanúval is vettek fel. Készítettek CT-t, s 3-4 óra múlva jött az orvos a szörnyű hírrel: tumort látnak az agyban. Mivel ödémás volt a körülötte lévő terület, ők már gyanakodtak, hogy nagyobb a gond. Azt mondták, azonnal Pécs! Összeomlottam. Iszonyú sokként ért – elevenítette fel a megrázó napokat Zsuzsanna, akinek a műtét közben feladatokat kellett elvégeznie, hogy pontosabban lássák a tumor helyzetét, működését.
Immunterápiás kezelés lehet a segítség, Németországig kell érte menni
A szövettan sajnos agresszív, rosszindulatú daganatot igazolt: glioblasztóma grade 4. Gyorsan terjed. Nagyon gyorsan. Eltávolították jórészt, de ez a tumor újraképződhet. A terápia jelenleg is tart. Létezik azonban egy újfajta kezelési mód, ennek lényege, hogy az orvosok kivonják a szervezet immunrendszerének T-sejtjeit, genetikailag módosítják azokat, hogy felismerjék a daganatsejteket, majd visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe.
Ez az immunterápiás kezelés teljesen személyre szabott, a terápiás szer 4 hónap alatt készül el. Nem nálunk, Németországban. Az eljárás nem olcsó, az összeget valóban gyűjteni kell, de a pénz egy része meglett időközben. El is készült a gyógyszer. Azonban még 27-28 millió forint hiányzik, hogy meg is kaphassa.
Zsuzsanna két magyar pácienssel vette fel a kapcsolatot, akik hasonló betegséggel küzdenek. Egyikük tavaly ezt a kezelést megkapta – s jelenleg nagyon jól van. A másik páciens 2025 év elején szembesült az agresszív betegséggel, összefogással a terápia megkezdéséhez szükséges pénzt sikerült összegyűjtenie, így hamarosan nála is elkezdhetik ezt az eljárást.
Segítség – egy kattintással
Bárki, aki jó szívvel segítene, elég, ha egy linkre kattint, és amellett, hogy megismerheti Nagy Zsuzsanna történetét és a terápia lényegéről is tájékozódhat, támogatást nyújthat a háromgyermekes zalaegerszegi édesanyának.
Az adománygyűjtő oldal linkje itt található: https://4fund.com/hu/4d6tuh.
Különböző felajánlásokat azonban ezen az alapítványi felületen is lehet tenni:
Itt az új gyógymód a leggyilkosabb rák ellen
A glioblasztóma az agydaganat leggyakoribb és leghalálosabb formája. A betegek kilátásai borúsak: a diagnózist követő átlagos túlélés 12 és 15 hónap között van. Az agydaganattal diagnosztizált páciensek mindössze 6,9 százaléka éli túl az öt évet, így ez az egyik legrosszabbul túlélhető rákfajta, számoltunk be korábban az Origón a betegségről.
Csendes vészjelzések: az agydaganat hét korai jele
Az agydaganat alattomosan, sokszor hétköznapi panaszokkal indít. Először is, a tünetek nem mindig drámaiak, és könnyen más okokra fogjuk őket: stresszre, fáradtságra vagy migrénre. Mégis, az agydaganat korai figyelmeztető jeleinek felismerése döntő, mert minél előbb történik a kivizsgálás, annál több célzott terápiás lehetőség nyílik meg, hívtuk fel a figyelmet az Origón.