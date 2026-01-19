Még 27 millió forint hiányzik az agytumorral küzdő háromgyermekes anyuka különleges kezelésére

Nagy Zsuzsanna 46 éves, agytumora van. A nagylánya a szombathelyi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozik. A két másik kislány, aki még otthon van, mindössze 9 és 12 éves. Látják, hogy anya beteg. Hogy megműtötték, de ezzel nem múlt még el a baj. Látják és türelemmel, a maguk életkorához mérten a lehető legnagyobb támogatással: fegyelmezett tanulással, viselkedéssel segítik anyukájukat, számolt be a fájó esetről még tavaly a zaol.hu.

Nagy Zsuzsanna az agytumor egyik agresszív fajtájával küzd, az immunterápiájára még körülbelül 27 millió forintra lenne szüksége

A két kislány és Zsuzsanna párja, valamint a volt férje, s az egész család most egy emberként igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy anya gyógyuljon. Hogy pihenni tudjon a mindennapos szombathelyi sugárkezelések és kemoterápia után. Hogy lelkileg erősödjön, mert neki most keményen küzdenie kell. Azt mondja, számára ez talán a legnehezebb: ő, aki eddig összetartotta, koordinálta a családot, a gyerekek mindennapjait, és támasza volt szeretteinek, nos, most ő az, aki támaszra és segítségre szorul.

Fáradtsággal, beszédzavarral kezdődött az agytumor felismerése

– Április 3-án kezdődött az egész, rendkívüli fáradtsággal és a szavak keresésével. Nehezen fejeztem ki magam. De akkor még nem gondoltam semmire, hiszen az ember majdnem mindig fáradt, és van úgy, hogy nem jönnek a szavak, mert annyifelé gondolkodunk egyszerre. De amikor másnap is ugyanez volt, kezdett ijesztővé válni. Sztrókra gyanakodtam. Bementünk az ügyeletre, ahova ezzel a gyanúval is vettek fel. Készítettek CT-t, s 3-4 óra múlva jött az orvos a szörnyű hírrel: tumort látnak az agyban. Mivel ödémás volt a körülötte lévő terület, ők már gyanakodtak, hogy nagyobb a gond. Azt mondták, azonnal Pécs! Összeomlottam. Iszonyú sokként ért – elevenítette fel a megrázó napokat Zsuzsanna, akinek a műtét közben feladatokat kellett elvégeznie, hogy pontosabban lássák a tumor helyzetét, működését.

Immunterápiás kezelés lehet a segítség, Németországig kell érte menni

A szövettan sajnos agresszív, rosszindulatú daganatot igazolt: glioblasztóma grade 4. Gyorsan terjed. Nagyon gyorsan. Eltávolították jórészt, de ez a tumor újraképződhet. A terápia jelenleg is tart. Létezik azonban egy újfajta kezelési mód, ennek lényege, hogy az orvosok kivonják a szervezet immunrendszerének T-sejtjeit, genetikailag módosítják azokat, hogy felismerjék a daganatsejteket, majd visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe.