Komoly jogi aknamező lehet az AI használata a teljesítményértékelésben

A HR-területen dolgozók túlterheltsége érthető módon ösztönzi az automatizáció iránti nyitottságot. Az AI képes adatokat rendszerezni, riportokat készíteni és mintázatokat felismerni, de nem képes emberi mérlegelésre.
Az AI segít, de nem gondolkodik helyetted
Az AI hasznos támasz lehet a HR számára, de végzetes hiba lenne emberi döntéshozatal helyett használni. Az algoritmusok túlzott alkalmazása könnyen vezethet hibákhoz és jogvitákhoz, amelyekért végső soron mindig a munkáltató felel.
Elfogultság és diszkrimináció: láthatatlan csapda
Az AI-rendszerek kizárólag azokból az adatokból dolgoznak, amelyeket kapnak. Ha ezek az adatok már eleve torzítást tartalmaznak, az AI észrevétlenül tovább erősítheti ezt az elfogultságot. Ez különösen veszélyes lehet a teljesítményértékelés során, ahol az egyenlő bánásmód jogszabályi követelmény. Egy algoritmus nem érzékeli az egyéni élethelyzeteket, például azt, ha egy munkavállaló teljesítményét egészségügyi okok vagy fogyatékosság befolyásolják. Ilyen esetekben a kontextus hiánya akár diszkriminációs eljárásokhoz is vezethet, ha a munkáltató nem tesz megfelelő, egyénre szabott intézkedéseket.
Amikor sérül a bizalom, jönnek a jogviták
A teljesítményértékelés nem puszta adminisztratív gyakorlat, hanem a munkavállaló és a munkáltató közötti bizalmi viszony egyik alappillére. Az AI-alapú rendszerek azonban gyakran átláthatatlanok, és még a vezetők sem tudják pontosan megmagyarázni, miért jutott egy adott értékelés egy bizonyos eredményre. Ha egy munkavállaló nem érti vagy nem fogadja el az értékelés logikáját, az könnyen alááshatja a kölcsönös bizalmat. Mivel a teljesítményértékelések gyakran alapul szolgálnak fejlesztési tervekhez, lefokozáshoz vagy akár elbocsátáshoz, az AI-ra támaszkodó döntések átláthatatlansága eljárási tisztességtelenség vádjához vezethet.
Adatvédelem: nem opcionális, hanem kötelező
Az AI bevezetése a teljesítménymenedzsmentbe szinte minden esetben személyes adatok kezelésével jár. Az adatvédelmi szabályozás szerint ezeknek az adatoknak a feldolgozása csak tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon történhet. A szakértők szerint ezért elengedhetetlen egy világos, belső AI-szabályzat kialakítása, amely rögzíti az adatkezelés, a titoktartás és az engedélyezett eszközök körét. A munkavállalóknak joguk van tudni, ha automatizált döntéshozatal érinti őket, és joguk van ahhoz is, hogy ne kizárólag ilyen rendszerek döntsenek róluk. Komolyabb AI-használat előtt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése is indokolt lehet.
Emberi kontroll nélkül az AI veszélyes fegyver
A legnagyobb kockázat akkor jelentkezik, amikor az AI-t önálló döntéshozóként kezelik. Előléptetések, elbocsátások vagy fegyelmi ügyek esetén az algoritmusokra hagyatkozni szinte biztos recept a problémákra. A vezetőknek érteniük kell az AI által készített elemzések korlátait, és képesnek kell lenniük önálló, felelős döntést hozni. Az AI fejlődése miatt ez nem egyszeri feladat: a rendszereket folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy ne jelenjen meg bennük nem szándékolt diszkrimináció vagy jogsértő gyakorlat.
Összegzés
A mesterséges intelligencia valódi segítséget jelenthet a túlterhelt HR-csapatok számára, de a teljesítményértékelés területén különösen veszélyes lehet, ha kritikátlanul alkalmazzák. Emberi kontroll, átláthatóság és tudatos szabályozás nélkül az AI nem hatékonyságot, hanem jogi kockázatot és bizalomvesztést hozhat.
