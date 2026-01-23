Komoly jogi aknamező lehet az AI használata a teljesítményértékelésben

A HR-területen dolgozók túlterheltsége érthető módon ösztönzi az automatizáció iránti nyitottságot. Az AI képes adatokat rendszerezni, riportokat készíteni és mintázatokat felismerni, de nem képes emberi mérlegelésre.

Adatok alapján ítélkezni: meddig mehet el az AI a HR-ben?

Az AI segít, de nem gondolkodik helyetted

Az AI hasznos támasz lehet a HR számára, de végzetes hiba lenne emberi döntéshozatal helyett használni. Az algoritmusok túlzott alkalmazása könnyen vezethet hibákhoz és jogvitákhoz, amelyekért végső soron mindig a munkáltató felel.

Elfogultság és diszkrimináció: láthatatlan csapda

Az AI-rendszerek kizárólag azokból az adatokból dolgoznak, amelyeket kapnak. Ha ezek az adatok már eleve torzítást tartalmaznak, az AI észrevétlenül tovább erősítheti ezt az elfogultságot. Ez különösen veszélyes lehet a teljesítményértékelés során, ahol az egyenlő bánásmód jogszabályi követelmény. Egy algoritmus nem érzékeli az egyéni élethelyzeteket, például azt, ha egy munkavállaló teljesítményét egészségügyi okok vagy fogyatékosság befolyásolják. Ilyen esetekben a kontextus hiánya akár diszkriminációs eljárásokhoz is vezethet, ha a munkáltató nem tesz megfelelő, egyénre szabott intézkedéseket.

Amikor sérül a bizalom, jönnek a jogviták

A teljesítményértékelés nem puszta adminisztratív gyakorlat, hanem a munkavállaló és a munkáltató közötti bizalmi viszony egyik alappillére. Az AI-alapú rendszerek azonban gyakran átláthatatlanok, és még a vezetők sem tudják pontosan megmagyarázni, miért jutott egy adott értékelés egy bizonyos eredményre. Ha egy munkavállaló nem érti vagy nem fogadja el az értékelés logikáját, az könnyen alááshatja a kölcsönös bizalmat. Mivel a teljesítményértékelések gyakran alapul szolgálnak fejlesztési tervekhez, lefokozáshoz vagy akár elbocsátáshoz, az AI-ra támaszkodó döntések átláthatatlansága eljárási tisztességtelenség vádjához vezethet.

Adatvédelem: nem opcionális, hanem kötelező

Az AI bevezetése a teljesítménymenedzsmentbe szinte minden esetben személyes adatok kezelésével jár. Az adatvédelmi szabályozás szerint ezeknek az adatoknak a feldolgozása csak tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon történhet. A szakértők szerint ezért elengedhetetlen egy világos, belső AI-szabályzat kialakítása, amely rögzíti az adatkezelés, a titoktartás és az engedélyezett eszközök körét. A munkavállalóknak joguk van tudni, ha automatizált döntéshozatal érinti őket, és joguk van ahhoz is, hogy ne kizárólag ilyen rendszerek döntsenek róluk. Komolyabb AI-használat előtt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése is indokolt lehet.