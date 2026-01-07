Életmentő ajándék: így segítette Mága Zoltán a gyermekosztályt

Január első napjaiban különleges és rendkívül értékes adomány érkezett a kaposvári kórház gyermekosztályára: Mága Zoltán a budapesti újévi koncert bevételéből életmentő oxigénterápiás készüléket ajándékozott az intézménynek.

Mága Zoltán (jobbra) sok ajándékkal érkezett a kaposvári gyermekkórházba

Fotó: tenyek.hu

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész az adomány átadása előtt személyesen is felkereste az osztályt, találkozott az orvosokkal, ápolókkal és a kis betegekkel, és hangsúlyozta, milyen fontos számára a gyógyulásuk és jövőjük támogatása. A most átadott berendezés nagy koncentrációban juttat oxigént a légzészavaros csecsemők tüdejébe, ami döntő segítséget jelent a legsúlyosabb állapotú babák ellátásában – írja a Tények.

Nagyon kellett ez az ajándék

Korábban Kaposváron nem állt rendelkezésre ilyen kezelés, ezért a kritikus állapotú újszülötteket a pécsi intenzív osztályra kellett szállítani, ami a családok számára további nehézségeket okozott. Mostantól azonban ez az életmentő berendezés a somogyi régióban helyben érhető el.

Mága Zoltán a TV2 hírműsorának elmondta, hogy a Budapesti Újévi Koncert bevételéből évente több millió forint értékben támogat rászorulókat, köztük beteg gyermekeket és egészségügyi intézményeket.

A kaposvári adomány ennek a kezdeményezésnek az első lépése 2026 januárjában. A hegedűművész további 18 magyarországi városban ad majd koncertet, és minden helyszínen a bevételből a helyi kórházakat és gyermekosztályokat támogatja.

A hegedűművész hangsúlyozta, hogy „nincs értékesebb a világon egy gyermek mosolyánál, gyógyulásánál, jövőjénél”, és elkötelezettségét a társadalom és az egészségügyi dolgozók iránt a továbbiakban is folytatja.

Mága Zoltán két éve interjút adott, amiben a nemzetközi hírű zenész másik oldalát, a segítő embert is megismerhettük.