Az akkumulátor titkos ellensége nem a hideg: erről hallgatnak a szerelők

Az akkumulátorok legnagyobb ellensége nem elsősorban a hideg, hanem az, ha rendszeresen olyan részlegesen töltött állapotban használjuk, amely során az autó rövid távokon fut, az indítás után viszont a generátor nem kap elég időt a teljes visszatöltésre.

Ha nem figyelünk oda, akár pár évente is cserélhetjük az akkumulátort az autóban

Fotó: RAC

Ez a részleges töltés elősegíti az ún. szulfátosodást, ami az ólomlemezek kapacitásvesztéséhez vezet, így az aksi élettartama jelentősen rövidülhet – az autószerelők erre ritkán hívják fel a figyelmet. Akad, akinek ezért pár évente cserélnie kell az akkumulátort a kocsijában, míg másoknál az akár 8-10 évig is szolgál – írja a Sonline.

A hosszabb út jót tesz az akkumulátornak

A megoldás roppant egyszerű: soha ne hagyjuk tartósan alultöltött állapotban az akkumulátort. Ha sokat használunk rövid távokat, érdemes időnként hosszabb utat is beiktatni, hogy az aksi teljesen feltöltődjön. Emellett télen kifejezetten fontos az akkumulátor környékének tisztán tartása, a saruk korrózió elleni védelme speciális zsírral, valamint a töltöttségi szint rendszeres ellenőrzése – különösen akkor, ha gyakoriak a hidegindítások.

A szakértő szerint ezek az alapvető karbantartási lépések nemcsak a váratlan akkumulátor-lemerüléseket előzik meg, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy egy aksi akár évtizedeken át megbízhatóan működjön.

A váratlan helyzetek elkerülése érdekében tehát érdemes odafigyelni a berendezés életkorára és állapotára - lehetőleg kerüljük el a bikázást. Egy 4–5 éves akkumulátor már a kritikus korszakába lép