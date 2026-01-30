Meglepő fordulat: az új KRESZ pontos határértéket engedne alkoholra

Bár Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van érvényben a járművezetés és az alkohol kapcsolatában, az új KRESZ-tervezet mégis tartalmaz egy fontos kivételt. Megmutatjuk, melyik jármű vezetése mellett engedélyezett korlátozott mennyiségű alkoholfogyasztás, és mit jelent ez a gyakorlatban – hívja fel a figyelmet a Boon.

Az alkohol fogyasztását most először pontos határértékekhez kötik bizonyos járművek esetében, ami sok közlekedőt érinthet a mindennapokban.

Fotó: Unsplash

Január 20-án hozták nyilvánosságra az új KRESZ-tervezetet, amelynek célja a biztonságosabb közlekedés, különös tekintettel a sérülékenyebb közlekedőkre. A tervezet számos újdonságot tartalmaz: rugalmasabb sebességhatárokat, kötelező cipzárelvet, szigorúbb mobiltelefon-használati szabályokat, de az alkoholfogyasztás szabályozása is pontosabb lett.

Mennyi alkohol megengedett az új KRESZ szerint?

A zéró tolerancia továbbra is érvényes minden gépjárművezetőre, azonban kerékpárosok esetében változás történt. A kerékpár továbbra sem engedélyköteles jármű, viszont az alkoholfogyasztás határértékét most már számszerűen is rögzíti a szabályozás.

Az új KRESZ-tervezet szerint a kerékpáros nem közlekedhet gépjárműforgalomra szolgáló úttesten, ha:

a véralkoholszintje eléri vagy meghaladja a 0,8 gramm/litert, vagy

a levegőalkohol-szintje eléri vagy meghaladja a 0,4 milligramm/litert.

Korábban a szabályozás csak annyit mondott ki, hogy a kerékpáros akkor fogyaszthat alkoholt, ha biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban van. Ez most pontosabb, mérhető határértékekkel egészült ki.

Büntetést kaphatnak a magyar autósok, ha nem mennek elég gyorsan

Nemrég hozták nyilvánosságra az új KRESZ tervezetét, amely a tervek szerint akár idén ősszel hatályba léphet. Már az első héten több ezren reagáltak az új szabályokra, a végső változatot a visszajelzéseket is figyelembe véve alkotják majd meg. Az új KRESZ alapvetően a jelenlegi továbbfejlesztése, de tartalmaz fontos, mindenkit érintő változtatásokat. Az egyik ilyen a minimumsebesség módosítása: a jelenleg érvényes, közel 50 éves jogszabályban is előírnak ilyet az autópályákra és autóutakra, de ez most változhat.