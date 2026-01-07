Így védjük meg házi kedvenceinket a zord hidegben — sokan ezt a hibát követik el

Az állatvédelem a mindennapokban kezdődik. Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, Seres Zoltán szerint néhány alapvető szabály betartásával megelőzhető az állatok szenvedése és fagyása.

Állatvédelem télen — kutya a hidegben, megfelelő védelemmel, szélvédett kutyaház és meleg környezet mellett. Fotó:Orpheus Állatvédő Egyesület

A nagy hidegben kint tartott kedvenceknek energiában dús eleséget kell adni, mert ilyenkor több kalóriát használnak fel.

Az állatok számára mindig legyen szélvédett kuckó kialakítva, ahová bármikor elhúzódhatnak.

Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizet — a befagyott tálakat langyos vízzel cseréljük. A hideg idő ellenére sem csökken a mozgásigényük, ezért a napi séta és játék elengedhetetlen. A szabadban telelő állatokat viszont nem szabad fürdetni, mert ezzel lemosnánk a szőr természetes, hőszigetelő zsírrétegét.

Kóbor állatok és az állatvédelem felelőssége

Az utcákon sok kóbor állat kószál, akik számára a tél gyakran végzetes. Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentései során az elmúlt években számtalan fagyást szenvedett, utcára dobott kutyával találkozott. Az állatvédelem nemcsak erkölcsi kérdés: az állat elhagyása, kitétele vagy pusztulásához vezető tartása bűncselekmény, ami akár letöltendő szabadságvesztéssel is járhat. Aki teheti, ideiglenes vagy végleges befogadással segíthet.

Mire jó a kutyacipő? — hasznos védelem télen

A vízálló anyagból készült kutyacipő nem csupán divatkellék. Sózott járdákon megvédi a tappancsokat a maró anyagoktól, amelyek fájdalmas sebeket okozhatnak. Egy só marta tappancsra a kutya nehezen áll rá, a sebek könnyen elfertőződhetnek, a gyógyulás pedig hetekig is eltarthat. Az állatvédelem szempontjából a kutyacipő valódi megelőző eszköz.

Kutyaruha télen — szükség vagy túlzás?

Lakásban tartott kutyáknál a téli fürdetés gyakran lemoshatja a szőr védő faggyúrétegét. A fűtött lakásokban élő állatok bundája sokszor nem nyújt megfelelő védelmet a kinti hideg ellen. Ha hosszabb ideig vannak a jeges szabadban, könnyen megbetegedhetnek. Az állatvédelem részeként egy jól megválasztott kutyaruha segíthet megelőzni a problémákat, feltéve hogy nem akadályozza a mozgást és rendszeresen tisztítjuk.