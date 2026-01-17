Megdöbbentő kutatás: ez a probléma 172 féle betegséget okozhat

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű, vagyis nem bizonyítja egyértelműen, hogy az alvászavar közvetlenül betegségeket okoz. Ennek ellenére az összefüggés annyira erős és következetes, hogy az eredményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Daniella Marchetti klinikai pszichológus szerint az adatok azt mutatják, hogy az alvás romlásával párhuzamosan nő a betegségek előfordulásának esélye is, ami aligha tekinthető puszta véletlennek – számolt be a Huffpost.

Az alvászavar jóval nagyobb problémákat okozhat, mint eddig gondoltuk

Fotó: Unsplash



Az alvászavar súlyos betegségek melegágya lehet

A kutatás szerint az érintett betegségek az emberi szervezet szinte minden rendszerét lefedik. A rossz alvás összefüggésbe hozható anyagcsere-betegségekkel, szív- és érrendszeri problémákkal, idegrendszeri kórképekkel, sőt légzőszervi betegségekkel is. A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy olyan súlyos állapotok kockázata növekedhet, mint a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség, a stroke, bizonyos máj- és vesebetegségek, valamint egyes neurodegeneratív kórképek.

A problémát súlyosbítja, hogy a rossz alvás mára szinte mindennapossá vált. A folyamatos stressz, az okostelefonok és képernyők kék fénye, az éjszakába nyúló közösségimédia-használat, a váltott műszakban végzett munka vagy az állandó rohanás mind hozzájárul ahhoz, hogy az emberek felborítsák a biológiai órájukat.

Dr. Martin L. Hopp alvásszakértő szerint egy olyan világban élünk, amely soha nem áll meg, miközben az alvást sokáig passzív pihenésnek hittük, holott valójában egy rendkívül aktív és létfontosságú biológiai folyamat.

A mély alvás „kitakarítja” az agyat

A kutatók az úgynevezett felborult alvási mintázatot vizsgálták, amelybe beletartozik az összevissza lefekvési és felkelési idő, a gyakori éjszakai ébredés, valamint az alvás töredezettsége is. Ezek mind megzavarják a szervezet belső óráját, ami hatással van a hormonháztartásra, az inzulinműködésre, az immunrendszerre és az idegrendszer működésére is. Sarathi Bhattacharyya alvásgyógyász szerint például az alvási apnoéban szenvedők esetében bizonyítottan megnő a magas vérnyomás, a szívbetegség és a stroke kockázata.

A tartós alváshiány és a rendszertelen alvás az agyat sem kíméli. Hosszú távon összefüggésbe hozható depresszióval, szorongással, memóriaromlással, sőt akár olyan betegségekkel is, mint az Alzheimer-kór vagy a demencia. Ennek oka, hogy mély alvás közben az agy „kitakarítja” azokat a káros anyagokat, amelyek felhalmozódása idővel súlyos következményekkel járhat.

A szakértők szerint a helyzet korántsem reménytelen. Már az is sokat javíthat az egészségen, ha valaki törekszik a rendszeres alvásra, minden nap nagyjából azonos időben fekszik le és kel fel, valamint lefekvés előtt csökkenti a stimuláló hatásokat. Ha azonban az alvásproblémák tartóssá válnak, a kutatások szerint az egyik leghatékonyabb megoldás a kognitív viselkedésterápia az inszomnia kezelésére, amely segít újra egészséges kapcsolatot kialakítani az alvással.