Szigorítás jön a névadásban: már ezeket a neveket sem adhatja gyerekének

Az elmúlt években rendszeresen kerültek reflektorfénybe az újonnan elfogadott vagy elutasított utónevek, hiszen sok szülő igyekezett egyedi, figyelemfelkeltő nevet választani gyermekének. A Nyelvtudományi Kutatóközpont Utónévbizottsága azonban gyakran nemet mondott a túlzottan szélsőséges kérelmekre: emlékezetes volt például a Pandémia vagy a Radiátor név körüli vita. A jövőben viszont már nem lehet egyéni kérelemmel bővíteni az anyakönyvezhető utónevek hivatalos listáját.

Fix lett az anyakönyvezhető utónevek listája

Tavaly augusztusban azonban életbe lépett az új névtörvény, amely megszüntette a korábbi, havonta frissülő rendszert. Az anyakönyvezhető utónevek listája innentől kezdve rögzített, és nem bővíthető egyéni kérelmek alapján.

Miért szigorították a szabályozást?

A jogszabály indoklása szerint az intézkedés célja a magyar utónévkincs védelme, valamint a nemzeti identitás megőrzése. A döntéshozatal jogköre a nyelvészekből álló bizottságtól a kulturális és innovációs miniszterhez került, aki rendeletben rögzíti a hivatalos névlistát – tájékoztat a SZON.hu.

Dr. Minya Károly nyelvész korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a túlzottan egyedi nevek hosszú távon akár hátrányt is jelenthetnek a viselőjük számára, különösen akkor, ha később közszereplővé vagy ismert személlyé válik.

Meglepő nevek tűnhetnek el az új szigorítás miatt (Illusztráció!)

A szakértők szerint a külföldi filmsorozatok és popkulturális hatások komoly szerepet játszottak az egyedi névkérelmek megszaporodásában. Ez az elutasított nevek listáján is jól látszik, amelyen az alábbiak is szerepeltek:

Orbánviktor

Kolbász

Bödön

Szöcske

Pumba

Ugyanakkor az új névtörvény életbe lépése előtt még elfogadtak néhány különleges nevet, például:

Vulkán

Kikerics

Jusztinusz

Briszéisz

Nevek törlése is várható

Az új szabályozás nemcsak a bővítést állította le, hanem a lista felülvizsgálatát is elindította. A Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozó Utónév-engedélyezési Bizottság 281 névkérelmet vizsgált meg, amelyek közül mindössze egyet, a Vinkát fogadták el.

Emellett közel 200 olyan nevet is áttekintettek, amelyek bár szerepelnek a hivatalos listán, jelenleg senki sem viseli őket. Ezek közül 145 név törlését javasolták, ami azt jelenti, hogy a jövőben már nem lesznek anyakönyvezhető utónevek.

A névadás szabadsága jelentősen szűkült Magyarországon, és úgy tűnik, a hangsúly a hagyományos, jól bevált utóneveken marad. Bár sokak számára csalódást jelenthet az egyedi ötletek kizárása, a döntéshozók szerint a gyermekek védelme és a kulturális értékek megőrzése indokolja az új irányt.

