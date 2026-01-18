Több településen, köztük Budapesten is áramszünetekre kell számítani

Több településen, köztük a fővárosban is áramszünetre kell számítani. A tervezett áramszünet 2026. január 19-én Magyarország több pontját érinti. Az érintett területekről hivatalos tájékoztatás érhető el.
Az áramszünet előre tervezett karbantartás miatt több települést érint 2026. január 19-én. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramkimaradás egyes városrészekben lesz tapasztalható, ezért érdemes előre ellenőrizni az érintett területeket.
Hol lesz áramszünet január 19-én?
2026. január 19-én áramszünet várható Magyarország több településén, egyes helyeken csak meghatározott városrészekben. A tervezett áramkimaradás érinti Balatonalmádi, Ajka, Budapest, Balatonakarattya és sok más település egyes részeit.
A pontos időpontokról és az érintett utcákról az EON hivatalos oldalán lehet tájékozódni.
Kidöntötte a villanyoszlopot egy autó, sokan maradtak áram nélkül ebben a városban
Hajdúhadházon, az Arany János utcában egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött, ezért megközelítőleg 45-50 háztartásban volt áramszünet a napokban.
