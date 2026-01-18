Több településen, köztük Budapesten is áramszünetekre kell számítani

Hírlevél
Több településen, köztük a fővárosban is áramszünetre kell számítani. A tervezett áramszünet 2026. január 19-én Magyarország több pontját érinti. Az érintett területekről hivatalos tájékoztatás érhető el.
Az áramszünet előre tervezett karbantartás miatt több települést érint 2026. január 19-én. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramkimaradás egyes városrészekben lesz tapasztalható, ezért érdemes előre ellenőrizni az érintett területeket.

áramszünet lesz az ország több településén is
áramszünet lesz az ország több településén is (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Hol lesz áramszünet január 19-én?

2026. január 19-én áramszünet várható Magyarország több településén, egyes helyeken csak meghatározott városrészekben. A tervezett áramkimaradás érinti Balatonalmádi, Ajka, Budapest, Balatonakarattya és sok más település egyes részeit.

A pontos időpontokról és az érintett utcákról az EON hivatalos oldalán lehet tájékozódni.

