Több településen, köztük Budapesten is áramszünetekre kell számítani

Az áramszünet előre tervezett karbantartás miatt több települést érint 2026. január 19-én. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramkimaradás egyes városrészekben lesz tapasztalható, ezért érdemes előre ellenőrizni az érintett területeket.

áramszünet lesz az ország több településén is (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Hol lesz áramszünet január 19-én?

2026. január 19-én áramszünet várható Magyarország több településén, egyes helyeken csak meghatározott városrészekben. A tervezett áramkimaradás érinti Balatonalmádi, Ajka, Budapest, Balatonakarattya és sok más település egyes részeit.

A pontos időpontokról és az érintett utcákról az EON hivatalos oldalán lehet tájékozódni.

Kidöntötte a villanyoszlopot egy autó, sokan maradtak áram nélkül ebben a városban

Hajdúhadházon, az Arany János utcában egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött, ezért megközelítőleg 45-50 háztartásban volt áramszünet a napokban.