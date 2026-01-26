Biztos védelem vagy tévhit? – 7 dolog, amit kevesen tudnak az aszpirinről

Az elmúlt évek nagy kutatásai alapján ma már egyértelmű: az aszpirin nem univerzális csodaszer, és nem mindenkinek előnyös. Mutatjuk azt a hét tévhitet, amely még mindig a leggyakrabban félrevezeti az embereket.
7 tévhit az aszpirinról
1. „A napi aszpirin meghosszabbítja az egészséges életet”
Nagy vizsgálatok szerint az alacsony dózisú aszpirin nem növeli sem az élettartamot, sem az egészségben eltöltött éveket azoknál, akiknél korábban nem volt szív- vagy érrendszeri betegség.
2. „Az aszpirin mindenkinek védi a szívét”
Bár csökkenti a vérrögképződést, ezzel párhuzamosan növeli a súlyos vérzések kockázatát. Egészséges embereknél gyakran több a kockázat, mint a haszon.
3. „Recept nélkül kapható, tehát veszélytelen”
Ez félrevezető. Megelőzés céljából szedve az aszpirin időseknél jelentősen növelheti a gyomor-bélrendszeri és agyi vérzések esélyét.
4. „Minél nagyobb adag, annál jobb a védelem”
A legtöbb esetben az alacsony dózis ugyanolyan hatékony, mint a nagyobb. A magasabb adag viszont számottevően növeli a mellékhatások kockázatát.
5. „Évek óta szedem, és eddig nem volt baj”
Az, hogy eddig nem jelentkezett probléma, nem jelent garanciát a jövőre. A vérzésveszély az életkorral és az időtartammal nő.
6. „Az aszpirin megvéd a ráktól”
Bár egyes daganatoknál korábban kedvező hatást feltételeztek, idősebb korban már ellentmondásos eredmények születtek, sőt egyes esetekben kockázatnövekedést is megfigyeltek.
7. „Ha másnak bevált, nekem is jó lesz”
Az aszpirin hatása egyéni kockázatoktól függ: életkor, vérnyomás, koleszterinszint, cukorbetegség és kórelőzmény mind számít. Ezért csak orvosi mérlegelés alapján ajánlott.
Összefoglalva: az aszpirin nem csodaszer, és nem mindenkinek ajánlott. A rendszeres szedésről mindig egyéni kockázatok alapján, orvossal egyeztetve érdemes dönteni.
A eredeti cikk az Egészségkalauz oldalán jelent meg.
