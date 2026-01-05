Áttét vagy gyógyulás? Egy új mérés dönthet a rákos betegek sorsáról

A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kampuszán működő kutatócsoport publikálta eredményeit a Cell Reports tudományos folyóiratban. A kutatások szerint az áttét kialakulásának valószínűsége nemcsak genetikai tényezőkön múlik, hanem azon is, mennyire „ragadósak” a daganatból származó sejtek. A tudósok megfigyelték, hogy a gyengébben tapadó rákos sejtek könnyebben válnak le az eredeti daganatról, nagyobb eséllyel jutnak be a vér- és nyirokkeringésbe, majd újabb daganatokat hozhatnak létre a szervezet más területein – számol be az Egészségkalauz.

Így derülhet ki időben, kialakul-e áttét

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Hogyan csökkenthető az áttét kockázata

Az áttét kialakulásának kulcsa a sejtadhézió, vagyis a sejtek tapadóképessége. Az új mikrofluidikai eszköz ezt a fizikai tulajdonságot méri, és ez alapján képes elkülöníteni a nagyobb és kisebb kockázatú sejteket.

Minél gyengébben tapadnak a tumorsejtek, annál nagyobb lehet az esélyük arra, hogy leválnak a primer tumorról és elindítják a rák terjedését.

Mit mutattak a kísérletek?

Állatkísérletekben a gyengébben tapadó sejtek gyakrabban adtak áttéteket a tüdőben. Emberi emlőszövet-minták vizsgálatakor kiderült, hogy az egészséges sejtek erősebben tapadnak, míg az invazív daganatok sejtjei sokkal kevésbé.

A kutatók különösen fontosnak tartják, hogy a módszer segíthet elkülöníteni azokat a betegeket, akiknél valóban magas a kockázat, és azokat, akiknél elegendő lehet a rendszeres megfigyelés.

Miért jelent ez áttörést?

A szakértők szerint jelenleg nincs olyan univerzális biomarker, amely megbízhatóan jelezné előre az áttétek kialakulását. Az új módszer azonban egy eddig kevéssé vizsgált fizikai jellemzőt használ, így a jövőben személyre szabottabb kezelési döntések alapja lehet.

Mi jöhet ezután?

A kutatócsoport a következő években klinikai vizsgálatokkal szeretné igazolni a módszer hatékonyságát több daganattípus esetében is, többek között tüdő- és prosztataráknál.

A szakértők szerint, ha a tesztek sikeresek lesznek, a módszer jelentősen csökkentheti a felesleges kezelések számát, miközben a magas kockázatú betegeknél időben megkezdhetővé válik a célzott terápia.