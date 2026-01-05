Áttét vagy gyógyulás? Egy új mérés dönthet a rákos betegek sorsáról

A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kampuszán működő kutatócsoport publikálta eredményeit a Cell Reports tudományos folyóiratban. A kutatások szerint az áttét kialakulásának valószínűsége nemcsak genetikai tényezőkön múlik, hanem azon is, mennyire „ragadósak” a daganatból származó sejtek. A tudósok megfigyelték, hogy a gyengébben tapadó rákos sejtek könnyebben válnak le az eredeti daganatról, nagyobb eséllyel jutnak be a vér- és nyirokkeringésbe, majd újabb daganatokat hozhatnak létre a szervezet más területein – számol be az Egészségkalauz.
Hogyan csökkenthető az áttét kockázata
Az áttét kialakulásának kulcsa a sejtadhézió, vagyis a sejtek tapadóképessége. Az új mikrofluidikai eszköz ezt a fizikai tulajdonságot méri, és ez alapján képes elkülöníteni a nagyobb és kisebb kockázatú sejteket.
Minél gyengébben tapadnak a tumorsejtek, annál nagyobb lehet az esélyük arra, hogy leválnak a primer tumorról és elindítják a rák terjedését.
Mit mutattak a kísérletek?
Állatkísérletekben a gyengébben tapadó sejtek gyakrabban adtak áttéteket a tüdőben. Emberi emlőszövet-minták vizsgálatakor kiderült, hogy az egészséges sejtek erősebben tapadnak, míg az invazív daganatok sejtjei sokkal kevésbé.
A kutatók különösen fontosnak tartják, hogy a módszer segíthet elkülöníteni azokat a betegeket, akiknél valóban magas a kockázat, és azokat, akiknél elegendő lehet a rendszeres megfigyelés.
Miért jelent ez áttörést?
A szakértők szerint jelenleg nincs olyan univerzális biomarker, amely megbízhatóan jelezné előre az áttétek kialakulását. Az új módszer azonban egy eddig kevéssé vizsgált fizikai jellemzőt használ, így a jövőben személyre szabottabb kezelési döntések alapja lehet.
Mi jöhet ezután?
A kutatócsoport a következő években klinikai vizsgálatokkal szeretné igazolni a módszer hatékonyságát több daganattípus esetében is, többek között tüdő- és prosztataráknál.
A szakértők szerint, ha a tesztek sikeresek lesznek, a módszer jelentősen csökkentheti a felesleges kezelések számát, miközben a magas kockázatú betegeknél időben megkezdhetővé válik a célzott terápia.
Kapcsolódó tartalmaink:
Áttörés a rák kezelésében – így kapcsolhatják ki a daganat védelmét
Új áttörés körvonalazódik a daganatos betegségek elleni harcban. A rák kezelése hamarosan hatékonyabb lehet egy friss nemzetközi kutatás eredményeinek köszönhetően.
Leleplezik a rák legnagyobb titkát: így alakul ki a betegség a testben
Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) kutatói egy különleges, mesterséges intelligencián alapuló rendszert fejlesztettek ki. A cél, hogy precízebben lássuk, mik azok a sejtszintű folyamatok, amelyek a rák kialakulásához vezetnek. Az új módszer lézerrel jelöli meg a gyanús sejteket, és segít feltárni a korai elváltozásokat a kromoszómákban.