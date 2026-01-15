Már csak pár nap, és megnyílik az év kiállítása!

Hírlevél
Pár nap, és a Magyar Nemzeti Múzeum kapui egy rendkívüli történelmi utazásra nyílnak meg a hun birodalom világába. Az Attila-kiállítás több száz páratlan műtárgyon keresztül mutatja be Európa egyik legrejtélyesebb korszakát 13 ország 64 múzeumának együttműködésével.
Az utolsó simításokat végzik a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol január 23-án megnyílik az év egyik legnagyobb történeti eseménye, az Attila-kiállítás. A József Nádor teremben már helyükre kerültek a legfrissebben érkezett, felbecsülhetetlen értékű műtárgyak is, amelyek tovább gazdagítják a hun korszakot bemutató tárlatot – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum

Hamarosan megnyílik az Attila-kiállítás a Nemzeti Múzeumban
A szakemberek nemrég Észak-Macedóniából érkezett 5. századi műtárgyakat csomagoltak ki, amelyeket szigorú ellenőrzés után helyeztek a vitrinekbe. Az Attila-kiállítás látogatói többek között egy ezüstkorsót, egy díszes ezüsttál töredékét, egy arany fibulát és két illatszeres edényt is megcsodálhatnak. 

Páratlan gyűjtemények érkeztek az Attila-kiállításra 

Különleges műalkotásként érkezett Olaszországból Giovanni Bonazza „démoni” Attila-büsztje is, amely mészkőből készült, és egy teremben lesz látható a 120 éve nem bemutatott Haan Antal-festménnyel. Ez a párosítás egyedülálló módon mutatja be, hogyan látták és ábrázolták Attilát a későbbi korok művészei. 

Az Attila-kiállítás egyik legkülönlegesebb eleme a mesterségesen torzított koponyák bemutatása. Az 5. században ez a szokás a népesség mintegy 30 százalékát érintette, és valószínűleg társadalmi vagy szimbolikus jelentőséggel bírt. Ezek a maradványok ma is erőteljesen szemléltetik a hun elit identitását és hagyományait. 

A január 23. és július 12. között látogatható Attila-kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 tárgyát vonultatja fel. 

