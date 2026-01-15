Már csak pár nap, és megnyílik az év kiállítása!

Az utolsó simításokat végzik a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol január 23-án megnyílik az év egyik legnagyobb történeti eseménye, az Attila-kiállítás. A József Nádor teremben már helyükre kerültek a legfrissebben érkezett, felbecsülhetetlen értékű műtárgyak is, amelyek tovább gazdagítják a hun korszakot bemutató tárlatot – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum.

Hamarosan megnyílik az Attila-kiállítás a Nemzeti Múzeumban

A szakemberek nemrég Észak-Macedóniából érkezett 5. századi műtárgyakat csomagoltak ki, amelyeket szigorú ellenőrzés után helyeztek a vitrinekbe. Az Attila-kiállítás látogatói többek között egy ezüstkorsót, egy díszes ezüsttál töredékét, egy arany fibulát és két illatszeres edényt is megcsodálhatnak.

Páratlan gyűjtemények érkeztek az Attila-kiállításra

Különleges műalkotásként érkezett Olaszországból Giovanni Bonazza „démoni” Attila-büsztje is, amely mészkőből készült, és egy teremben lesz látható a 120 éve nem bemutatott Haan Antal-festménnyel. Ez a párosítás egyedülálló módon mutatja be, hogyan látták és ábrázolták Attilát a későbbi korok művészei.

Az Attila-kiállítás egyik legkülönlegesebb eleme a mesterségesen torzított koponyák bemutatása. Az 5. században ez a szokás a népesség mintegy 30 százalékát érintette, és valószínűleg társadalmi vagy szimbolikus jelentőséggel bírt. Ezek a maradványok ma is erőteljesen szemléltetik a hun elit identitását és hagyományait.

A január 23. és július 12. között látogatható Attila-kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 tárgyát vonultatja fel.

40 ezer éve lezárt kamrát nyitottak ki

A kutatók nem hittek a szemüknek, amikor feltárták a Gibraltár-szikla mélyén rejtőző, évezredek óta érintetlen titkos kamrát. A neandervölgyi emberek egykori otthona 40 ezer éven át volt elzárva a külvilágtól, tökéletes időkapszulaként őrizve meg a múlt legsötétebb titkait. Bár a Gorham-barlang mélyén emberi csontvázakat nem találtak, a helyszín hemzseg a megdöbbentő bizonyítékoktól, amelyek egyértelművé teszik: ez a hely nem pusztán menedék volt, hanem a neandervölgyi kultúra egyik központjaként működött.