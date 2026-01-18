Ritka műtárgyak és pótolhatatlan másolatok az Attila-kiállításon

Az Attila-kiállítás a hunok korát nemcsak a Kárpát-medence, hanem Nyugat-Európa emlékein keresztül is bemutatja. A Magyar Nemzeti Múzeumban látható tárlat középpontjában azok a műtárgyak és rekonstrukciók állnak, amelyek segítenek megérteni Attila kora és a kortárs kultúrák kapcsolatát – derül ki a Magyar Nemzeti Múzeum sajtóközleményéből.

Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban (A képen Attila hun király ábrázolása a Képes Krónikában) Fotó: Készítette: Kálti Márk - Chronicon Pictum https://web.archive.org/web/20120304111134/http://konyv-e.hu/pdf/Chronica_Picta.pdf, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74730901

Eltűnt ereklyék és pótolhatatlan másolatok az Attila-kiállításon

Az elmúlt mintegy 1600 év során számos, Attila korához köthető, felbecsülhetetlen értékű ékszer és ereklye megsemmisült vagy eltűnt. Ilyenek I. Childerich frank király 5. századi sírleletei is, amelyek egy részét a francia forradalom idején beolvasztották, más darabokat elloptak.

A régészeti leletek egykori másolatai azonban fennmaradtak, így a kiállításon a hun kori leletek mellett a nyugat-európai kortárs kultúra emlékei is megjelennek.

Hun kori aranyleletek és rekonstrukciók

A tárlatra Mainzból érkezett egy rendkívüli értékű műtárgyegyüttes másolata is: a romániai Pietroasele kincseinek rekonstrukcióit kifejezetten az Attila-kiállításra újraaranyozták. A vitrinekbe bekerültek a Telkiben és Bakodpusztán feltárt hun kori aranyleletek is, amelyek a hunok anyagi kultúrájába engednek betekintést.

A kiállítás egyik legmegrázóbb darabja Szent Orsolya szobra, akinek legendája szorosan kapcsolódik Attila alakjához. A történelmi kiállítás ugyanakkor azt is bemutatja, mit igazolt mindebből a történettudomány, elválasztva a mítoszokat a bizonyítható tényektől.

Az Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban ritka műtárgyakon, másolatokon és régészeti leleteken keresztül ad átfogó képet Attila koráról és a hunok világáról. A jegyértékesítés már megkezdődött, a tárlat pedig egyedülálló lehetőséget kínál a korszak megismerésére – bővebb információk a Magyar Nemzeti Múzeum oldalán.