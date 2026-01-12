Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

kiállítás

Helyére került a készülő Attila-kiállítás egyik attrakciója a Magyar Nemzeti Múzeumban

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan megnyílik a Magyar Nemzeti Múzeum új, nagyszabású tárlata, amely egyszerre mutatja be egy történelmi korszak valóságát és annak több évszázados emlékezetét. Az Attila-kiállítás különlegessége, hogy olyan műtárgyakat és alkotásokat vonultat fel, amelyek hosszú időn át nem voltak láthatók a nagyközönség számára, miközben tudományos és kulturális szempontból is új megvilágításba helyezik Attila alakját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiállításMagyar Nemzeti MúzeumAttila

Hamarosan nyílik az Attila című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a tárlat építése már javában zajlik. A héten az Attila-kiállítás legnagyobb műtárgya, Haan Antal: Nagy Leó találkozása Attilával Róma falai alatt című festménye is megérkezett.

Attila-kiállítá
Az Attila-kiállítás fő műtárgya több mint száz év után látható újra

Attila-kiállítás: egy évszázada eltűnt főmű tér vissza

Az eredeti kép X. Leó pápa megrendelésére készült. Raffaello egy monumentális, mintegy 5 × 7,5 méteres falképen örökítette meg a megrendelő névpatrónusa, I. Nagy Szent Leó pápa alakját, amint Attilát visszafordulásra bírja Róma alól.

A békéscsabai születésű Haan Antal Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 1874 és 1881 között a Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára közel eredeti méretben másolta le a vatikáni Stanzák három Raffaello-freskóját, köztük – „magyar vonatkozása” miatt – Attila és Nagy Szent Leó találkozásának jelenetét.

A kép az Attila-kiállítás egyik fő attrakciója lesz, a Szépművészeti Múzeum birtokában lévő festményt több mint 100 éve nem láthatta a közönség. Hónapokkal ezelőtt kezdődött el a restaurálása az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, ahol Dr. habil Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről.

Az Attila-kiállítást alapvetően két koncepció mentén rendezi a Nemzeti Múzeum: az egyik Attila alakját és az európai hunok birodalmát mutatja a be úgy, ahogy ezt ma a történelemtudomány látja. A másik pedig demonstrálja annak az 1600 évnek a hihetetlenül színes és nagyon sűrűn egymásra rétegzett legendáriumát és mítoszrendszerét, ami Attila alakjához tapad. „Ez azért fontos, mert viszonylag keveset tudni a korszakról és Attiláról, viszont az európai kultúrának szerves része az Attilára való emlékezés” – mondta el Varga Benedek a tárlat kapcsán.

Dr. habil Zsigmond Gábor úgy fogalmazott: a nemsokára megnyíló tárlat az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú kiállítása lesz egész Európában. „Elhozzuk Keletről és Nyugatról a legértékesebb hun műkincseket, a legizgalmasabb és leglátványosabb hun régészeti leleteket, képzőművészeti alkotásokat és a hun emlékezethez kapcsolódó művészeti alkotásokat. Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, ami a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó és a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű.”

A festményt a kiállítás ideje alatt – január 23-a és július 12-e között - lehet megtekinteni a Nemzeti Múzeum József nádor-termeiben.

Ismét látogatható a párizsi Louvre múzeum

Megnyílt a világ leglátogatottabb múzeuma Párizsban, azonban a dolgozók sztrájkja miatt egyes részei zárva maradnak. A tavaly rablás után sok mindent átalakítottak a Louvre-ban.

Vécépapírral tettek tönkre egy híres műalkotást

A tajvani Keelung Művészeti Múzeumban komoly káresemény történt, miután egy jószándékú önkéntes véletlenül tönkretette a műalkotást, amikor azt hitte, csak poros a felülete. A műalkotás Inverted Syntax–16 címen ismert, és a tajvani Chen Sung-chih kortárs művész alkotása, amely egy faporral borított tükröt és egy egyszerű faalapot tartalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!