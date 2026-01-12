Helyére került a készülő Attila-kiállítás egyik attrakciója a Magyar Nemzeti Múzeumban

Hamarosan nyílik az Attila című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a tárlat építése már javában zajlik. A héten az Attila-kiállítás legnagyobb műtárgya, Haan Antal: Nagy Leó találkozása Attilával Róma falai alatt című festménye is megérkezett.

Az Attila-kiállítás fő műtárgya több mint száz év után látható újra

Attila-kiállítás: egy évszázada eltűnt főmű tér vissza

Az eredeti kép X. Leó pápa megrendelésére készült. Raffaello egy monumentális, mintegy 5 × 7,5 méteres falképen örökítette meg a megrendelő névpatrónusa, I. Nagy Szent Leó pápa alakját, amint Attilát visszafordulásra bírja Róma alól.

A békéscsabai születésű Haan Antal Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 1874 és 1881 között a Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára közel eredeti méretben másolta le a vatikáni Stanzák három Raffaello-freskóját, köztük – „magyar vonatkozása” miatt – Attila és Nagy Szent Leó találkozásának jelenetét.

A kép az Attila-kiállítás egyik fő attrakciója lesz, a Szépművészeti Múzeum birtokában lévő festményt több mint 100 éve nem láthatta a közönség. Hónapokkal ezelőtt kezdődött el a restaurálása az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban, ahol Dr. habil Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Varga Benedek főkurátor beszélt a különleges művészeti alkotás történetéről és jelentőségéről.

Az Attila-kiállítást alapvetően két koncepció mentén rendezi a Nemzeti Múzeum: az egyik Attila alakját és az európai hunok birodalmát mutatja a be úgy, ahogy ezt ma a történelemtudomány látja. A másik pedig demonstrálja annak az 1600 évnek a hihetetlenül színes és nagyon sűrűn egymásra rétegzett legendáriumát és mítoszrendszerét, ami Attila alakjához tapad. „Ez azért fontos, mert viszonylag keveset tudni a korszakról és Attiláról, viszont az európai kultúrának szerves része az Attilára való emlékezés” – mondta el Varga Benedek a tárlat kapcsán.

Dr. habil Zsigmond Gábor úgy fogalmazott: a nemsokára megnyíló tárlat az elmúlt évtizedek legnagyobb hun tematikájú kiállítása lesz egész Európában. „Elhozzuk Keletről és Nyugatról a legértékesebb hun műkincseket, a legizgalmasabb és leglátványosabb hun régészeti leleteket, képzőművészeti alkotásokat és a hun emlékezethez kapcsolódó művészeti alkotásokat. Egy olyan kiállítást fogunk létrehozni, ami a Magyar Nemzeti Múzeumhoz méltó és a magyar nemzet identitása szempontjából meghatározó jelentőségű.”

