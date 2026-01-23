Gigadugó várható szombaton ezen az autópályán

Szombaton, január 24-én, a reggeli óráktól egészen délután 5-ig komoly fennakadásra kell számítani az M1–M7 autópálya budapesti bevezető szakaszán, a budaörsi Tesco körhíd és az Egér úti csomópont között.

Táblacsere miatt nagy dugó várható az M1–M7 autópálya bevezető szakaszán

Fotó: Magyar Közút / Facebook

Az autósoknak érdemes extra időt szánniuk az útjukra, vagy alternatív útvonalat keresniük, mert a szakemberek változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtáblákat (VJT) cserélnek, ami a forgalom részleges leállásával jár.

A munkálatok során először a két belső, majd a két külső sávot zárják le, így a szokásosnál is lassabban halad majd a forgalom.

A Magyar Közút szerint a csúcsforgalom idején könnyen kialakulhatnak hosszú torlódások, ezért minden közlekedőt türelemre és körültekintésre kérnek.

Kerüljék az M1–M7 autópálya környékét

Az autósoknak érdemes indulás előtt tájékozódni a legfrissebb forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán, vagy használni navigációs és közösségi autós alkalmazásokat a lehető legoptimálisabb útvonal megtervezéséhez. A közútkezelő arra kéri az autósokat, ha tehetik, akkor kerüljék el a környéket, vagy érdemes kerülőúton haladni, hogy ne ragadjanak a dugóban. Egy biztos: szombaton az M1–M7 autópálya bevezető szakaszán komoly próbára teszik az autósok türelmüket.