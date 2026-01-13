Hírlevél
Gyönyörű ruhák, mesebeli helyszín: így adták át az Év Sportolója díjat – galéria

36 perce
Olvasási idő: 1 perc
A Magyar Sportújságírók Szövetsége hétfő este 68. alkalommal választja meg az év legjobbjait. Az Év Sportolója Gálán kilenc kategóriában díjazták a mögöttünk hagyott esztendő legkiválóbb sportteljesítményeit, illetve a rendezvényen életműdíjat is átadtak. A férfiaknál Kós Hubert úszót, a nőknél pedig Márton Luana tekvandóst választotta meg a 2024-es év sportolójának a MSÚSZ.
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Bácsi Bernát, a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros tagja, miután átvette az Év fogyatékos csapata díjat
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála A férfi kardcsapat átveszi az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye) díjat Hee Don Jungtól, az AIPS Asia elnökétől
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Szerhij Nazarovics Bubka, Ekler Luca
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Nagy Tímea
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála A férfi kardcsapat átveszi az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye) díjat Hee Don Jungtól, az AIPS Asia elnökétől
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála A labdarúgó Bajnokok Ligája magyar résztvevői, Kü Lajos
A nőknél Márton Luana világbajnok tekvondóst választotta meg a 2025-ös év sportolójának
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Regőczy Krisztina, Sallay András, Sulyok Tamás, Csisztu Zsuzsa
68. Nemzeti Sport Gála, 68.NemzetiSportGála Regőczy Krisztina, Sallay András, Sulyok Tamás
