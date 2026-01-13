Gyönyörű ruhák, mesebeli helyszín: így adták át az Év Sportolója díjat – galéria

A Magyar Sportújságírók Szövetsége hétfő este 68. alkalommal választja meg az év legjobbjait. Az Év Sportolója Gálán kilenc kategóriában díjazták a mögöttünk hagyott esztendő legkiválóbb sportteljesítményeit, illetve a rendezvényen életműdíjat is átadtak. A férfiaknál Kós Hubert úszót, a nőknél pedig Márton Luana tekvandóst választotta meg a 2024-es év sportolójának a MSÚSZ.

