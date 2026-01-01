Gyönyörű nevet kapott 2026 első budapesti babája

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben született az újév első budapesti babája, Liza. A kisbaba természetes úton született.
Éjfél után négy perccel született az újév első fővárosi babája, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra az édesanyja második gyermekeként.
A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.
