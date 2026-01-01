Pontban éjfélkor született Magyarország első újévi babája

Kistarcsán született Magyarország első újévi babája, Alíz Jusztina. A kisbaba a szülők első gyermeke.
Nulla óra nulla perckor született Magyarországon az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.
A kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, és természetes úton született.
A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - áll a közleményben.
