Történelmi mélypont: ijesztő adat érkezett a Balaton vízállásáról

2025-ben a Balaton vízállása drasztikusan csökkent, a tó természetes vízkészlete száz év adatsora alapján is a második legalacsonyabbra esett. A kevés csapadék és a fokozott párolgás miatt a strandolók egyes helyeken már homokpadokon sétálhattak – írja a Sonline.

Drasztikusan csökkent a Balaton vízállása 2025-ben

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

Balaton: alacsony vízszint, nagy kihívások

A szakemberek szerint a Balaton vízháztartása 2025-ben rendkívül kedvezőtlen volt. Az alacsony vízszint okai és következményei:

Csapadékhiány: a tó vízgyűjtő területére 23%-kal kevesebb eső hullott a szokásosnál.

Párolgás: 220 milliméterrel több víz távozott a tóból, mint amennyi csapadék érkezett.

Vízelvezetés: szabályozási célból nem engedtek le vizet, csak a meder és a Sió frissítésére vezetettek le minimális mennyiséget.

Évszakok hatása: január végén 2017 óta először számottevő hóréteg halmozódott fel, ami a tavaszi vízhozamot javíthatja.

A Balaton vízállása október végén érte el a legalacsonyabb 64 centimétert, míg tavasszal 112 centiméter volt a maximum.

A szakértők szerint a tartós hideg és a hótakaró enyhítheti a hiányt, de az alacsony vízszint komoly figyelmeztetés a tó jövőjére nézve.

