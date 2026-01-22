Figyelem! Bejelentést tett a Balaton-Átcsúszás szervezői

Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője a szervezet Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy a jégvastagság nem biztonságos, ezért elmarad a Balaton-Átcsúszás.

Egyelőre elmarad a Balaton-Átcsúszás

Fotó: Facebook/Balaton-Átcsúszás

Balaton-Átcsúszás: talán még idén, egy későbbi időpontban

Bagyó elmondta, hogy bejárták a tervezett útvonalat, sőt, más útvonalakat is megvizsgáltak, de nem találtak olyat, amely alkalmas lett volna az átcsúszásra.

Arra jutottunk, hogy nincs olyan útvonal, ahol átcsúszás lehetne. Nemhogy tömegeknek, kisebb csoportoknak sem ajánljuk az átcsúszást”

– nyilatkozta Bagyó.

Hozzátette, hogy inkább a kijelölt pályákat ajánlják, ha valaki korcsolyázni szeretne, az átcsúszás pedig egy későbbi időpontban akár még idén összejöhet. „2017-ben annyira hideg volt hetekig, hogy a 22 centis jégen meg tudtuk rendezni az átcsúszást. Hosszú a tél, előfordulhat, hogy egy másik időpontban megfelelőbb lesz a jég vastagsága.”

Végre lehet korcsolyázni a Balatonon

Több partszakaszon is megengedett a korcsolyázás a Balatonon! A jég azonban nem mindenhol egyforma, ezért a hatóságok hangsúlyozzák: csak ott érdemes jégre menni, ahol azt hivatalosan biztonságosnak minősítették.

Nosztalgiavonat képeken: ritka retró fotók a Balaton jegéről

A régi felvételek egy olyan Balatont mutatnak, amikor a vastag jég természetes korcsolyapályaként szolgált.