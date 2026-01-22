Figyelem! Bejelentést tett a Balaton-Átcsúszás szervezői

Hírlevél
Rossz hírt közölt csütörtökön a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A bejelentés szerint elmarad a hétvégére kiírt Balaton-Átcsúszás, amit a Badacsony-Fonyód szakaszon rendeztek volna meg, mivel nem elég vastag a tó jege.
Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője a szervezet Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy a jégvastagság nem biztonságos, ezért elmarad a Balaton-Átcsúszás. 

Balaton-Átcsúszás: talán még idén, egy későbbi időpontban

Bagyó elmondta, hogy bejárták a tervezett útvonalat, sőt, más útvonalakat is megvizsgáltak, de nem találtak olyat, amely alkalmas lett volna az átcsúszásra. 

Arra jutottunk, hogy nincs olyan útvonal, ahol átcsúszás lehetne. Nemhogy tömegeknek, kisebb csoportoknak sem ajánljuk az átcsúszást”

– nyilatkozta Bagyó. 

Hozzátette, hogy inkább a kijelölt pályákat ajánlják, ha valaki korcsolyázni szeretne, az átcsúszás pedig egy későbbi időpontban akár még idén összejöhet. „2017-ben annyira hideg volt hetekig, hogy a 22 centis jégen meg tudtuk rendezni az átcsúszást. Hosszú a tél, előfordulhat, hogy egy másik időpontban megfelelőbb lesz a jég vastagsága.”

