Sokba kerülhet, ha rámegyünk a befagyott Balatonra – mutatjuk a bírságot

A hirtelen ránk tört nagy hidegnek köszönhetően befagyott a Balaton. Siófokon azonban egyelőre csak 2–3 centiméter vastag jég alakult ki a tó felszínén, ami messze elmarad a biztonságosnak számító vastagságtól.

A Balaton jege sajnos még nem alkalmas sportolásra

Fotó: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Ennek ellenére többen próbálnak a jégre merészkedni, ami súlyos kockázatot jelent, hiszen a felszín bármikor beszakadhat. A siófoki városőrök és rendőrök folyamatosan járőröznek a 17 kilométeres partszakaszon, és nemcsak figyelmeztetnek: a tiltás ellenére a jégre lépőket akár több tízezer forintos bírsággal is sújthatják.

A szabályszegőket a rendőr, a városőr, a halászati őr, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott munkatársa is megbüntetheti, helyszíni bírságot szabhat ki 6500 és 65 000 forint között, ismételt szabálysértésnél pedig akár 90 ezer forint is lehet a pénzbüntetés.

Sőt, akár szabálysértési eljárás is indulhat, amelynek során akár 200 ezer forintos csekket is kaphatunk – írja a Sonline.

A Balaton felszíne gyorsan tovább fagyhat

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szabályok célja nem a büntetés, hanem az emberélet védelme. Amúgy – mint írják – a jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

De azért reménykedhetünk, mert az előrejelzések szerint a héten, január 12-ig további lehűlés várható, és ha a szél is leáll, a Balaton felszíne gyorsan tovább fagyhat.

Amúgy az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok is lehet reggel.

Amennyiben bárki jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlel, ha baj történik, azonnal a 112-es segélyhívót vagy a Balatoni Vízi Segélyhívó 1817-es számát kell tárcsázni. A szakemberek szerint a Balaton téli arca most inkább gyönyörködtet, mintsem kipróbálásra csábít – a jégre lépni korai és életveszélyes vállalkozás.