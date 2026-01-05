Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális tankok érkeztek az orosz-ukrán frontvonalra

balaton

Itt a nagy hír – végre befagy a Balaton

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év végén komolyan ránk rontott a tél, ám a hirtelen jött cudar időjárásnak azért van jó oldala is. Az előrejelzések szerint a Balatonon napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balatonidőjárásnyílt vízhavazásjég

Talán még sokan emlékeznek rá, hogy régebben, a kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton és akkor gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult.

Az időjárás szinte az egész országban téliesre vált. Balaton
A jégkristályok már megjelentek a Balatonon
Fotó: Unsplash

Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző. A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint, bár a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, az öblökben már megjelent a jég.

Még nem tudni, mikor korcsolyázhatunk a Balatonon

A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton. 

Mindez elősegíti, hogy a Balaton nyílt vízén is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát. 

Egyelőre tehát még nem tudni, mikor korcsolyázhatunk biztonságosan a Balatonon.

A következő napokban komoly havazás várható hazánkban – ahogy azt az Origo is megírta. A hatóságok felkészültek az extrém havazásra. Ugyanis több napon át tartó havazás jön, miközben egyre hűl a levegő. Az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok lesz reggel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!