Itt a nagy hír – végre befagy a Balaton

Talán még sokan emlékeznek rá, hogy régebben, a kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton és akkor gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult.

A jégkristályok már megjelentek a Balatonon

Fotó: Unsplash

Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző. A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint, bár a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, az öblökben már megjelent a jég.

Még nem tudni, mikor korcsolyázhatunk a Balatonon

A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton.

Mindez elősegíti, hogy a Balaton nyílt vízén is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

Egyelőre tehát még nem tudni, mikor korcsolyázhatunk biztonságosan a Balatonon.

A következő napokban komoly havazás várható hazánkban – ahogy azt az Origo is megírta. A hatóságok felkészültek az extrém havazásra. Ugyanis több napon át tartó havazás jön, miközben egyre hűl a levegő. Az időjárás kegyetlenül hideg lesz, pénteken mínusz 20 fok lesz reggel.