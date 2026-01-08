Ilyet nagyon ritkán látni, hihetetlen dolog történet a Balatonnál

Nagyon sokan vártak már erre a Balatonnál. Az elmúlt napok folyamatos hideg időjárása, a havazás végre megtette hatását.

Ilyen képet fest jelen pillanatban a befagyott Balaton

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csütörtökön reggel azt közölték a Siófoki Viharjelző Obszervatórium munkatársai, hogy befagyott a Balaton. A parton a szél félméteres hókupacokat emel, így a táj egyszerre szeles, havas és mesébe illő látványt nyújt. Bár a jég még nem alkalmas korcsolyázásra vagy sportolásra, a látogatók már most csodálhatják a tél varázsát.

Kilenc éve fagyott be legutóbb a Balaton

A jégre egyelőre nem ajánlatos rámenni, annyira vékony. Persze, aki akar, az jégfürdőzhet, de ez azért nem annyira népszerű hobbi mifelénk. Közben az erős szél fél méteres hókupacokat emel a parton, amely nagyon látványos. A szakértők szerint a folyamatos hideg időjárásnak köszönhetően a jég vastagsága folyamatosan nőni fog, bár azt még tudják megmondani, mikor korcsolyázhatunk, fakutyázhatunk a Balatonon.

A sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

A hétvégére várható sarkvidéki fagyos időjárás mindenesetre jót tesz a jégvastagságnak. Az utóbbi években alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző.