Szenzációs képek a befagyott Balatonról - mint egy Disney-mese

A jegesedés nemcsak látványos, hanem figyelmeztető jel is: a Balaton télen is tiszteletet követel. A vastagságában eltérő jégpáncél, a repedések és a szél formálta mintázatok egyszerre szépek és veszélyesek, ezért a szakemberek ilyenkor is fokozott óvatosságra intenek.
Mire kell figyelni a jeges Balaton közelében?
Bár a jeges felszín sokakat csábít közeli sétára vagy fotózásra, fontos tudni, hogy a Balaton jege nem mindenhol egyformán vastag. Az áramlások, a szél és a hőmérséklet-különbségek miatt veszélyes szakaszok alakulhatnak ki, ezért a szakértők azt javasolják, hogy a látogatók maradjanak a part mentén, és csak kijelölt, biztonságos területeken tartózkodjanak.
Ilyet nagyon ritkán látni, hihetetlen dolog történt a Balatonnál
A Siófoki Viharjelző Obszervatórium munkatársai csütörtökön rendkívüli látványról számoltak be. A Balaton felszíne teljesen befagyott, a tó jégpáncélja nagyjából két centiméter vastag, rücskös réteggel borítja a vizet, amit az éjszakai szél formált hullámzás közben.