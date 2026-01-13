Szenzációs képek a befagyott Balatonról - mint egy Disney-mese

A jegesedés nemcsak látványos, hanem figyelmeztető jel is: a Balaton télen is tiszteletet követel. A vastagságában eltérő jégpáncél, a repedések és a szél formálta mintázatok egyszerre szépek és veszélyesek, ezért a szakemberek ilyenkor is fokozott óvatosságra intenek.

A befagyott Balaton különleges, szinte időtlen arcát mutatja

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mire kell figyelni a jeges Balaton közelében?

Bár a jeges felszín sokakat csábít közeli sétára vagy fotózásra, fontos tudni, hogy a Balaton jege nem mindenhol egyformán vastag. Az áramlások, a szél és a hőmérséklet-különbségek miatt veszélyes szakaszok alakulhatnak ki, ezért a szakértők azt javasolják, hogy a látogatók maradjanak a part mentén, és csak kijelölt, biztonságos területeken tartózkodjanak.