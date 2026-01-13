Tízezer madár küzd a túlélésért a Balaton közepén – elképesztő természeti jelenség

A madártömeg a Szántód és Tihany között közlekedő komp útvonalán torlódott fel, ahol a hajók még feltörik a jeget. A Balaton ezen pontja így váratlan menedékké vált az északról érkező, telelő madarak számára – számolt be róla Sonline.

Tízezer vízimadár zsúfolódott össze a szántódi–tihanyi kompnál

Forrás: Facebook/ Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport

Nem mindennapi látvány a Balatonon

Ami korábban a tó teljes felületén szinte észrevétlenül oszlott el, most egyetlen drámai gócpontban sűrűsödött össze. A látvány azért különösen meghökkentő, mert

egyszerre több ezer madár mozog, bukik alá és pihen egymás közvetlen közelében.

A madarakat főként kercerécék, kontyos récék, barátrécék és szárcsák alkotják. A Balaton ilyenkor valóságos északi vendégszobává válik, hiszen ezek a fajok a skandináv és tengeri térségekből érkeznek. A madarak a jég alatt, a nyílt vízben kutatnak táplálék után, főként kagylókat keresve. Amíg a komp járni tud, addig van remény számukra, de a teljes befagyás azonnali menekülést jelentene. Közben a nagy kárókatonák eltűnése fellélegzést hozott a balatoni halaknak és a horgászoknak is. A Balaton most egyszerre félelmetes, lenyűgöző és könyörtelen, és ritkán látható módon emlékeztet arra, hogy a természet diktálja a szabályokat.

Balatoni jégzajlás – különös természeti „tánc” a befagyott tavon

Látványos jégzajlás bontakozott ki a Balatonon: a tartós fagy és az erős szél hatására a tó felszínén vastagodó jégdarabok hangos csikorgással, összeütközésekkel mozogtak és torlódtak, mintha „életre keltek” volna az éj sötétjében – a jelenséget több webkamera is rögzítette Balatonfenyves környékén.

Ritkán látott madár bukkant fel a tónál

Egy Észak-Amerikából származó kanadai ludat észleltek a Balaton Siófok-Sóstó környékén néhány éve, ami hazánkban ritka vendégnek számít, és felkeltette a természetvédők figyelmét. A madár szelíd viselkedése miatt gyaníthatóan „szökevény” volt, ezért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei befogták, és egy zárt, biztonságos bemutatóhelyre szállították.